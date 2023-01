Dan T Sehlberg blir blir intervjuad på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland den 2 februari.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Dan T Sehlberg – författare och fastighetsentreprenör

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Om drygt tre veckor, den 2 februari, är det dags för 2023 års upplaga av mötesplatsen Fastighetsmarknadsdagen Östergötland på Konsert & Kongress i Linköping. Under den fullspäckade dagen får du bland annat möta fastighetsentreprenören och författaren Dan T Sehlberg. Säkra din plats i dag!

Tillsammans med den forne finansministern Anders Borg har Dan T. Sehlberg byggt upp samhällsfastighetsbolaget Sehlhall Fastigheter som vid grundandet för tre år sedan skulle bli "Sveriges nya samhällsutvecklare." Hur har resan varit? Och, som deckarförfattare, hur hinner han med båda rollerna? Svaren ges vid intervjun på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland!

Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är den omtyckta och professionella moderatorn Åsa Lindell och hon har expertkommentator Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Partnerföretag är: H2M.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är branschens egen mötesplats i Östergötlandsregionen. Den arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

