Maria Wallin Fredholm, Maryrose David, Malin Thunborg och Kent Persson medverkar alla på Branschens mötesplats i Östergötland den 26 januari.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Analyserna som ger dig försprång 2022

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 26 januari är det dags för 2022 års första branschmöte – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan i Norrköping. Det är här du skaffar dig försprång in i 2022 samtidigt som du träffar branschkollegorna.

På Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan i Norrköping den 26 januari erbjuds en rad tunga analyser som ger dig full koll på läget:



* Makroanalys

Kina-oro, handelskonflikter, stigande långräntor – det händer i den makroekonomiska världen. Hur ser läget för dagen ut – hur påverkas den svenska ekonomin och i förlängningen den svenska fastighetsmarknaden?

Talare här är Maria Wallin Fredholm, makroanalytiker på Swedbank.



*Analys – den svenska fastighetsmarknaden

Logistik, bostäder och samhällsfastigheter har utvecklats väldigt positivt, medan köpcentrum och cityhandel har haft det tuffare i spåren av pandemin. Samtidigt ifrågasätts kontoren av omställningen till ett mer flexibelt arbetsliv. Hur ser trenderna framåt ut?

Talare här är Maryrose David, analyschef på Savills Sverige.



*Analys – det politiska läget

Bostads- och fastighetsfrågorna brukar sällan spela avgörande roller i politiken, men i somras fick ju faktiskt frågan om fri hyressättning regeringen på fall. I september, ja då är det val. Heimstadens Kent Persson tillhör - med sin bakgrund som partisekreterare under Reinfeldt - de i branschen som bäst kan orientera sig i politikens snårskogar. Här ger han sin analys av det politiska läget: Vad händer med kreditrestriktioner, ränteavdrag, investeringsstöd och så vidare?

Talare här är Kent Persson, samhällspolitisk chef på Heimstaden.



*Analys – läget i regionen

Hur har Östergötlands återhämtning efter pandemin sett ut? Hur utvecklas tillväxten, arbetslösheten och andra viktiga nyckeltal?

Vilka är möjligheterna och de stora utmaningarna framåt?

Talare här är Malin Thunborg, enhetschef för enheten för tillväxt på Region Östergötland.



Det är på Branschens mötesplats i Östergötland du träffar branschkollegorna och kickstartar fastighetsåret 2022!

Under dagen bjudes det som vanligt på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är välkända och professionella Anna Bellman och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Fastighetsmarknadsdagen Östergötland arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.



