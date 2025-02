Anna K Johansson, Fredrik Jutnäs och Vincent Eriksson diskuterar läget för handeln på Fastighetsmarknadsdagen Jönköping den 6 mars på Elite Stora Hotellet.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping: Var är egentligen bästa platsen för handeln?

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping Den 6 mars är det dags för 2025 års upplaga av klassiska Fastighetsmarknadsdagen Jönköping på Elite Stora Hotellet. Under dagens fullspäckade program får du bland annat lyssna till när en trio med full koll på handelssituationen resonerar kring vart den bästa etableringen för handel är just nu och i framtiden.

Handeln är satt under stark press. Vilka utmaningar följer nu för att skapa attraktiva handelsplatser, när folks utrymmen i plånboken har minskat under en rätt lång tid? Och är innerstadens handel helt på utdöende till förmån för de externa handelsplatserna?

Svar på dessa frågor ges av

* Anna K Johansson, Change Director, TAM Group

* Vincent Eriksson, affärsutvecklare, Prisma Properties

* Fredrik Jutnäs, butikschef, Story



Anmälan stänger fredag den 28 februari.



Som vanligt bjuder Branschens mötesplats i Jönköpingsregionen i övrigt på en fullspäckad dag med analyser, trendspaningar och intervjuer om fastighetsmarknaden och samhällsbyggnadssektorn med fokus på Jönköpingsregionen.



Själva seminariet följs dessutom av ett trevligt branschmingel där deltagarna kan fortsätta knyta kontakter och diskutera dagens ämnen.



Moderator är kunniga och professionella Erik Blix och han har Sofia Folstad vid sin sida som expertkommentator under hela dagen.



På arenan Fastighetsmarknadsdagen Jönköping får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Fastighetsmarknadsdagen Jönköping arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Jönköpings kommun.

Partnerföretag är A&P Fastighetstransaktioner, Tosito och Nivika. Läs mer om dem här.

