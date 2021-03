Nästa onsdag den 31 mars är det dags för Fastighetsmarknadsdagen Jönköping, den här gången som en helt digital mötesplats.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping: Här är hela programmet och alla talare

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping Mars Nästa onsdag den 31 mars är det dags för Fastighetsmarknadsdagen Jönköping. Här kan du nu se hela programmet och alla talare.

På onsdag nästa vecka är det dags för Fastighetsmarknadsdagen Jönköping. Under en fullspäckad dag blir det, bland mycket annat, fokus på kontor, bostadssituationen, retailmarknaden, det ekonomiska läget i världen, Sverige och regionen och framtiden för Jönköping post corona.



Se hela programmet här!



Bland talarna under dagen kan nämnas Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun, Yvonne Sörensen Björud, vd på United Spaces, Per Gawelin, vd för Region Mitt på Castellum, Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun, Pontus Nilsson Pahlevani, partner på A&P Fastighetstransaktioner, Erik Norrman, affärschef för Värdering och Analys på Svefa i regionerna Väst och Mitt, Susanna Toivanen, professor på Mälardalens Högskola, Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, Agneta Marell, rektor för Högskolan i Jönköping, Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör i Jönköping, Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter, Tor Borg, analyschef på Byggfakta och CityMark Analys.

Moderator är Karin Klingenstierna.

Läs mer om de medverkande talarna här!



Missa inte att uppdatera dig på de viktigaste trenderna om marknaden i allmänhet och läget på Jönköpingsmarknaden i synnerhet – anmäl dig här!



På grund av pandemiläget genomförs Fastighetsmarknadsdagen Jönköping den här gången digitalt och du kan ta del av dagen via din skärm oavsett var du befinner dig.



Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.

• Ställa frågor till talarna och moderatorn.

• Delta i publikfrågor.

• Videochatta med andra deltagare.

• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.

• Kommunicera direkt med utställarna.



Fastighetsmarknadsdagen Jönköping arrangeras av Lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News. Medarrangör är Jönköpings kommun.



Partnerföretag är A&P Fastighetstransaktioner - läs mer om dem här.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

