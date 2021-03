Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel, analyserar retailmarknaden på Fastighetsmarknadsdagen Jönköping nästa onsdag den 31 mars. Bild: Svensk Handel

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping – fokus på retailmarknaden

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping Mars På onsdag i nästa vecka är det dags för Fastighetsmarknadsdagen Jönköping. Under dagen blir det, bland mycket annat, stort fokus på retailmarknaden.

Den 31 mars arrangeras Fastighetsmarknadsdagen Jönköping. Under dagen kommer bland annat retailmarknaden analyseras – allt för att ge dig ett försprång i branschen.



På grund av pandemiläget genomförs Fastighetsmarknadsdagen Jönköping den här gången digitalt och du kan ta del av dagen via din skärm oavsett var du befinner dig.



Ett inslag under dagen är en djuplodande analys av retailmarknaden.

För analysen står Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.



Missa inte att uppdatera dig på de viktigaste trenderna om marknaden i allmänhet och läget på Jönköpingsmarknaden i synnerhet – anmäl dig här!



Se hela programmet här!



Läs mer om de medverkande talarna här!



Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.

• Ställa frågor till talarna och moderatorn.

• Delta i publikfrågor.

• Videochatta med andra deltagare.

• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.

• Kommunicera direkt med utställarna.



Fastighetsmarknadsdagen Jönköping arrangeras av Lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News. Medarrangör är Jönköpings kommun.



Partnerföretag är A&P Fastighetstransaktioner - läs mer om dem här.

