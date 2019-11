Amir Chizari och roboten Liv kommer till Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning. Bild: Riksbyggen

Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning: Träffa roboten som effektiviserar Riksbyggen

Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning Riksbyggen satsar hårt på digital transformation. På Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning på Stockholm Waterfront träffar ni både roboten Liv och Riksbyggens CDO Amir Chizari.

Riksbyggen satsar hårt på digital transformation in fastighetsförvaltningen, med effektivisering och hållbarhet i fokus. Det handlar om allt från att spara in 150 000 skickade kuvert per år till att automatisera interna processer och skapa digitala tjänster för kunderna. På Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning den 27 november berättar Riksbyggens CDO Amir Chizari tillsammans med Riksbyggens robot Liv om satsningen.



Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning är ett heldagsseminarium om fastighetssektorn med förvaltningsfrågorna i fokus. De senaste trenderna blandas med tips och case från dagens förvaltningsvardag. Du anmäler dig till seminariet här och du ser programmet för dagen här.



Fastighetsmarknadsdagen Förvaltning arrangeras av Fastighetssverige och Lokalnytt, med Novi Real Estate, Fasticon och Assa Abloy som partnerföretag.

