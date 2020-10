Maria Wallin Fredholm och Peter Wiman föreläser om den nya ekonomin och marknadsläget för fastigheter på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning på Epicenter den 19 november.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning: Den nya ekonomin och marknadsläget

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning Den 19 november arrangeras Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning – ett heldagsseminarium om proptech, digitalisering och effektiv fastighetsförvaltning. Dagen inleds med analyser av Den nya ekonomin och marknadsläget i coronas kölvatten.

Den första punkten i analys-blocket har titeln Makroanalys – den nya ekonomin och för analysen står Maria Wallin Fredholm, makroanalytiker på Swedbank.

Den andra punkten är en regelrätt analys av fastighetsmarknaden där Savills analyschef Peter Wiman går igenom hur de olika segmenten på fastighetsmarknaden påverkats i corona-krisen och vad som väntar runt hörnet.



Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning är en heldag för alla i branschen som är intresserad av proptech, digitalisering och effektiv fastighetsförvaltning – det är på Epicenter den 19 november du skaffar dig försprång i den digitala kapplöpningen!

