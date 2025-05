Annette Carlson (M), oppositionsråd, andra vice ordförande, kommunstyrelsen Borås stad, Helena Ruderfors (C), första vice ordförande, kommunstyrelsen, Borås stad, Ove Lillestöl, regionchef Borås, Västsvenska Handelskammaren och Victor Fridén, chefredaktör, Borås Tidning.

Fastighetsmarknadsdagen Borås: Framtidsspaning – Borås om ett kvarts sekel

Fastighetsmarknadsdagen Borås Om drygt en vecka, nästa onsdag den 14 maj, är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Borås på Borås Kongress. Under dagen möter du bland annat en panel med stadens tyngsta politiker och företrädare för näringslivet som diskuterar stadens framtid och hur man ska locka nya talanger och företag till Borås.

Vad behöver Borås som kommun göra för att få näringslivet att blomstra? På vilket sätt attraherar man i dag nyetableringar och nya invånare att komma till staden? Och, vilket Borås vill beslutsfattarna se 25 år framåt i tiden? I denna programpunkt spelar alla deltagare en stor roll – publikens röst kommer synas och höras tillsammans med panelisterna i ett extra interaktivt segment.

Talarna är:

Helena Ruderfors (C), första vice ordförande, kommunstyrelsen, Borås stad

Annette Carlson (M), oppositionsråd, andra vice ordförande, kommunstyrelsen Borås stad

Ove Lillestöl, regionchef Borås, Västsvenska Handelskammaren

Victor Fridén, chefredaktör, Borås Tidning



Säkra din plats här.

Mängdrabatt: Gå tre betala för två. Ange koden "tre för två" i rutan Kampanjkod vid anmälan.

(Anmälan stänger nu på fredag den 9 maj.)



Moderator är rutinerade, kunniga och proffsiga Erik Blix och han har Sarah Norving vid sin sida som expertkommentator under dagen.



Läs mer om dem och de övriga medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen Borås är en heldag fylld med analys, inspiration och nätverkande. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Efter själva seminariet följer också ett trevligt branschmingel som ingår för alla besökare.



Se hela programmet här.



Fastighetsmarknadsdagen Borås arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Borås Stad.



Partnerföretag är: Olofsson Bygg. Läs mer om dem här.

Relaterade artiklar

Ämnen