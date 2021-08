Skärmavbild 2021-08-10 kl. 08.21.26

Fastighetsbyrån: Vägskäl på bostadsmarknaden

Bostäder De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stabila priser på bostadsmarknaden under sommaren. Bostadsrättspriserna i riket är stillastående i juli medan villapriserna går upp en procent. Det känns lite som ett vägskäl och det blir spännande att se hur höstens marknad kommer att se ut, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Det är svårt att dra slutsatser utifrån julisiffrorna men det känns lite som att vi nått ett vägskäl. Priserna ser ut att ha stabiliserat sig på en hög nivå och antal affärer under juli är lägre än förra året. Känslan är att vi går mot en lite lugnare marknad efter ett första halvår som var historiskt med mycket bostadsaffärer och rusande priser, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.



– En mer normal och balanserad bostadsmarknad vore sunt både för köpare och säljare. Det blir spännande att se hur hösten kommer att se ut och nu när marknaden kommer igång i slutet av augusti får vi en bättre bild av vart vi är på väg, fortsätter Johan Engström.



Villapriserna i Stor-Stockholm var oförändrade under juli medan bostadsrättspriserna sjönk med 1 procent. I centrala Stockholm var bostadsrättspriserna oförändrade den senaste månaden.



– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan bland husköparna, men kanske aningen mindre än under våren när intresset var som störst. Samhället börjar återgå till det normala efter pandemin och många villaägare är i full färd att avsluta de renoveringsprojekt som de drog igång under våren för att anpassa sina villor till mer av hemmaliv med till exempel hemmakontor och pool. Vi ser fram emot en spännande höst på bostadsmarknad, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.



I Stor-Malmö har villapriserna varit stillastående under juli medan priserna på bostadsrätter stigit med en 1 procent. I centrala Malmö har bostadsrättspriserna sjunkit med 1 procent under juli.



– Till skillnad från förra sommaren när bostadsmarknaden rullade på oförändrat så har vi i år känt av att det varit semestertider. Något färre visningsgäster på många av visningarna men i gengäld har visningsgästerna varit köpsugna. Det som avviker är en del mindre studentbostäder där vi haft stort antal men där många går på flera visningar för att jämföra med andra bostäder, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.

