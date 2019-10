Amanda Lundeteg, vd på Allbright. Bild: Linnéa Jonasson/Appendix Fotografi

Fastighetsbranschen krossar glastaket

Sverige I Allbrightrapporten 2019 konstateras att fastighetsbranschen som första börssektor nått en jämn könsfördelning.

Allbrights vd Amanda Lundeteg skriver i förordet:



"Ett glastak har krossats och en historisk milstolpe är ett faktum. Efter år av uthålligt jämställdhetsarbete har fastighetsbranschen äntligen nått upp till nivån för en jämn könsfördelning. Fastighetsbranschen kan därmed stolt titulera sig som Sveriges första jämställda bransch med sina 40 procent kvinnor i toppen. När fastighetsbranschen nu hissas som vinnare går medaljen framförallt till de större fastighetsbolagen. Här kan könsfördelningen nästan inte bli jämnare, storbolagen briljerar med 49 procent kvinnor i ledningsgrupperna – en maratonseger. Applåderna upphör inte där, branschen har dessutom uppnått 25 procent kvinnor på vd-posterna, vilket bör jämföras med ett generande börssnitt på tio procent."



Allbrightrapporten 2019 visar även att:

• Gröna listan växer stort. 19 procent av börsens bolag har jämställda ledningsgrupper.

• Hos majoriteten av bolagen står utvecklingen still. Åtta av tio bolag på gula listan är de samma som året innan.

• Bolagen utan en enda kvinna i ledningen har minskat från en fjärdedel av börsens bolag till en femtedel.

• Under året har 55 börsbolag bytt vd. I åtta av tio fall är det en man som ersätter en man på vd-posten.

• Utländska bolag är sämre än börsen i stort. Totalt når de endast upp till 19 procent kvinnor i ledningsgrupperna.

• Styrelserna står still. För andra året i rad består börsens styrelser av exakt 34 procent kvinnor.

