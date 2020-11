Anders Holmestig. Bild: Olof Holdar

Fastighetsägarna: Förläng omställningsstödet ytterligare

Bolag Regeringens besked om att omställningsstödet till företag förlängs med ytterligare två månader fram till årsskiftet är välkommet men stödet bör redan nu förlängas ytterligare, det menar branschorganisationen Fastighetsägarna.

Det statliga omställningsstödet och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med ytterligare två månader fram till 31 december 2020 meddelar regeringen.

– Det är bra att regeringen förlänger omställningsstödet till årsskiftet men det bör redan nu förlängas till och med februari 2021, då de skärpta restriktionerna bedöms ligga kvar även under januari och februari nästa år, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.



Många företag, inte minst inom handeln, har under hösten påverkats kraftigt i takt med den tilltagande smittspridningen, samtidigt har de svårt att kvalificera sig för omställningsstöd då gränsen satts till en omsättningsminskning på 50 procent.

– Den höga gräns som regeringen satt för omställningsstödet innebär att många företag och butiker befinner sig i en mycket svår situation. Regeringen bör sänka gränsen för omsättningstapp från dagens 50 till 30 procent, säger Anders Holmestig.



Särskilt hårt drabbade av de nya restriktionerna är hotell- och restaurangbranschen. Antalet besökare på restauranger minskar kraftigt och hotellbokningar uteblir.

– Hotellen och besöksnäringen befinner sig en mycket svår situation. Fastighetsägare med hotellfastigheter har under 2020 gett stora hyresrabatter och anstånd med betalningar. Staten måste nu gå in och agera och ge stöd till de branscher som drabbas av restriktioner, säger Anders Holmestig.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

