Reinhold Lennebo. Bild: Fastighetsägarna

Fastighetsägarna: Fler än hälften har fått stöd av hyresvärden

Sverige Fler än hälften av lokalhyresgästerna med restauranger, caféer och hotell har under den senaste månaden fått stöd av sin hyresvärd. Det handlar om anstånd med hyresinbetalningen, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av lokalhyran eller tillfälliga hyresrabatter. Det visar en undersökning Fastighetsägarna gjort bland små- och medelstora fastighetsföretag.

En enkätundersökning som Fastighetsägarna gjort bland små- och medelstora fastighetsföretag visar att 6 av 10 restauranger och caféer samt 5 av 10 hotell den 31 mars 2020 inte betalat den sedan tidigare avtalade hyran. I en majoritet av fallen har fastighetsägaren och lokalhyresgästen kommit överens om anstånd med hyran, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av hyran eller tillfälliga hyresrabatter.



– Hotell, restauranger och caféer har drabbats hårt av coronapandemin. Många fastighetsägare stöttar därför sina lokalhyresgäster när det är möjligt genom anstånd med hyran eller tillfälliga hyresrabatter. Det är ett tydligt uttryck för att fastighetsbranschen tar ett stort ansvar för både sina lokalhyresgäster och samhällsutvecklingen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.



Små och medelstora butiksägare inom sällanköpshandeln fortsätter i stor utsträckning att betala den sedan tidigare avtalade hyran, medan vartannat större företag inom sällanköpshandeln inte betalar den sedan tidigare avtalad hyran. De minskade hyresintäkterna ger snabbt avtryck i fastighetsbranschen som till 90 procent består av småföretag.



– Varannan småföretagare i fastighetsbranschen bedömer att de kommer få minskade hyresintäkter under nästa kvartal. Det visar att alla delar av samhället påverkas av coronapandemin, säger Reinhold Lennebo.



Resultatet i korthet

• 60 procent av lokalhyresgäster med restauranger eller caféer har inte betalat den sedan tidigare avtalade hyran.

• 53 procent av lokalhyresgästerna inom hotell och övriga besöksnäring har inte betalat den sedan tidigare avtalade hyran.

• I en majoritet av fallen inom branscherna hotell, restaurang och café samt övrig besöksnäring har fastighetsägare och lokalhyresgäst kommit överens om anstånd med hyra, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av hyran eller hyresrabatter.

• Små och medelstora aktörer inom sällanköpshandeln betalar oftare hyran enligt avtal (78 %) jämfört med större företag inom sällanköpshandel (56 %).

• 53 procent av de svarande bedömer att hyresintäkterna kommer att minska under det tredje kvartalet 2020.

Enkäten har besvarats av totalt 835 fastighetsägare med 10 248 lokalhyresgäster under perioden 24/4 – 4/5 2020.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen