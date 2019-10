Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastators substansvärde fortsätter upp

Bolag Fastator passerar 80 kronor i substansvärde i Q3-rapporten. Det är nu uppe i 80,4 kronor, drygt tre kronor upp från Q2 och drygt 20 kronor upp jämfört med Q3 2018.

Kvartalet juli – september:

Periodens resultat, KSEK 98 986 (48 616)

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,4 (3,5)

Avkastning på eget kapital, % 8,9 (6,1)

Substansvärde, KSEK 1 207,2 (833,7)

Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 80,4 (59,2)



Perioden januari – september:

Periodens resultat, KSEK 239 878 (241 943)

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 16,0 (17,1)

Avkastning på eget kapital, % 23,4 (34,4)

Substansvärde, KSEK 1 207,2 (833,7)

Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 80,4 (59,2)



Vd Joachim Kuylenstierna:

– Vårt största innehavsbolag Offentliga Hus växer enligt plan med sikte på börsnotering 2020. Och inför den fortsatta resan har vi lyckats rekrytera ett riktigt "dreamteam" som ny ledningsgrupp. Fredrik Brodin, Magnus Sundell och Johan Bråkenhielm som mycket framgångsrikt lett Stendörren Fastigheter tar över stafettpinnen i full fart vid årsskiftet och för den vidare i trygga händer. Under perioden har Offentliga Hus emitterat en grön obligation om 500 MSEK och en hybridobligation om 500 MSEK som båda blev kraftigt övertecknade, samtidigt som man genomförde ett partiellt återköp av den utestående obligationen. Ett intresse och förtroende från marknadens sida för bolaget som jag faktiskt tror blir ännu större med den nya ledningsgruppen. Offentliga Hus har även erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB-, stabila utsikter. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering. Offentliga Hus har därmed tillförts över 1 miljard kronor i eget kapital sedan början av sommaren, samt ytterligare 500 miljoner kronor i likviditet.



– Även inom Industrisamhället, som inriktar sig på stadsnära industriområden, skedde en nyrekrytering som också kan beskrivas som "dreamteam" – dock bestående av bara en person! Joakim Orthén blev ny VD efter att ha byggt upp vårt innehavsbolag Nordic PM från grunden till ett förvaltningsbolag som håller kanske den högsta tillväxttakten i segmentet. För Joakim Orthén innebär den nya rollen att han får utrymme för sin entreprenöriella ådra, för bolaget innebär det en säker hand för tillväxt.



– Point Properties som såddes i maj och som inriktar sig på centrumutveckling i små och mellanstora städer, har vuxit till sig rejält. Per dagens datum äger bolaget fastigheter med ett fastighetsvärde om drygt 800 MSEK. Under perioden emitterades en obligation om 375 MSEK som även den blev kraftigt övertecknad, och samtidigt ett kvitto på marknadens förtroende för bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.



– Det är en fortsatt mycket god efterfrågan från befintliga och nya hyresgäster att hyra lokaler och vi har under perioden genomfört betydande och framgångsrika uthyrningar. Det gäller inte minst i Norra Stadskärnan i Södertälje, som är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling och där vi är med och driver utvecklingen.

