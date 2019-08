Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator: Ytterligare fem kronors höjning av substansvärdet

Bolag Fastators substansvärde i Q2-rapporten är nu uppe i 74,3 kronor per aktie (55,5), upp från 69,6 i Q1-rapporten.

Kvartalet april - juni

Periodens resultat: 58,3 MSEK (186,7)

Resultat per aktie efter utspädning: 4,0 SEK (13,3)

Avkastning på eget kapital: 5,7 % (27,3)

Substansvärde: 1 087,9 MSEK (781,9)

Substansvärde per aktie efter utspädning: 74,3 SEK (55,5)



Perioden januari - juni

Periodens resultat: 142,2 MSEK (193,3)

Resultat per aktie efter utspädning: 9,7 SEK (13,7)

Avkastning på eget kapital: 14,6% (28,5)

Substansvärde: 1 087,9 MSEK (781,9)

Substansvärde per aktie efter utspädning: 74,3 SEK (55,5)



Vd Joachim Kuylenstierna:

– Det är glädjande att se att vi kan skörda även på vår och försommar! Tillväxten är stark, även detta andra kvartal som annars traditionsenligt brukar vara det mest blygsamma. Ändå grämer det mig en smula att vi inte slog resultatet från föregående kvartal, det må förvisso vara en ribba som vi sätter för oss själva, men vi kommer att jobba hårt för att det inte ska hända igen!



– Våra innehavsbolag går starkt och nya förvärv i dessa bolag har förstärkt kassaflödet ytterligare, vilket kommer att visa sig framgent. Det gäller även de affärer vi planterat under perioden, som nu skjuter skott inför framtiden.



– Point Properties etablerades med fokus på centrumutveckling i små och mellanstora städer, där det finns stora förutsättningar för att skapa livskraftiga stadsmiljöer kring samhällsservice, handel och boende. Ur denna mylla finns helt enkelt en enorm potential att utveckla stadskärnor till stadsstjärnor.

