Knut Pousette. Bild: Fastator

Fastator rapporterar negativt resultat – slopar utdelningen

Bolag Fastator redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning (1,0).

Omsättningen sjönk till 135,5 miljoner kronor (137,7).



Rörelseresultatet blev -154,6 miljoner kronor (447,2).



Resultatet före skatt var -195,0 miljoner kronor (444,0).



Resultatet efter skatt blev -186,0 miljoner kronor (366,3), och per aktie -2,40 kronor (3,81).



Substansvärde per aktie låg på 23,16 kronor (29,32).



Kommentar av vd:n Knut Pousette:

Den sektor i branschen som vi ser som mest intressant just nu är fastigheter i små stadsnära industriområden. Företagsparken, som Fastator äger till 53 procent har under året vuxit till 6,4 miljarder i fastighetsvärde. En rejäl tillväxt från de 800 miljoner Företagsparken hade för två år sedan.



Globaliseringens tid är förbi, produktioner flyttas hem. Att öka självförsörjningsgraden vad gäller både mat och industri är ett nationellt mål. Många av Företagsparkens hyresgäster går mycket bra och behöver, trots indexuppräkning av hyran med drygt 10 procent, större lokaler. Med en rejäl kassa kommer vi fortsätta köpa fastigheter i detta lönsamma segment.



Som tidigare pressmeddelats, men väl värt att repetera, gjorde vi en kontant nyemission i Företagsparken om 900 miljoner i november på aktuell värdering. Det visar styrka i affärsidén och Fastators förtroende på en marknad som i många fall behöver fokusera på konsolidering och avyttringar.

Ämnen