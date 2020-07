Lars Wikström, vd för Prime Living. Bild: Prime Living

Fara för Prime Livings existens – presenterar plan för rekapitalisering

Bolag Prime Living har presenterat en plan för rekapitalisering som ska rädda bolagets existens. Om planen misslyckas är det styrelsens bedömning att bolaget kommer behöva ansöka om rekonstruktion.

Prime Living offentliggjorde i ett pressmeddelande den 22 maj 2020 att Bolaget beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8, de så kallade "Oxie-fastigheterna", om totalt cirka 254 miljoner kronor. Bolaget meddelade samtidigt att nedskrivningen bedömdes påverka bolagets förutsättningar för att kunna uppfylla villkoren i dess befintliga obligationsfinansiering.



Som tidigare offentliggjort har bolaget även noterat ökande problem med uteblivna hyresinbetalningar, vilka bedöms vara kopplade till Corona-pandemin. Sammantaget innebär situationen att bolagets finansiella ställning väsentligen har försämrats, vilket gör att bolaget är i ett läge där dess kapitalstruktur måste stärkas kraftigt för att kunna undvika företagsrekonstruktion eller konkurs. Bolaget har därför under den senaste tiden fört konstruktiva diskussioner med ett antal större obligationsinnehavare och presenterar nu en plan för att rekapitalisera bolaget samt skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur.



Rekapitaliseringsplanen innehåller följande huvudpunkter:



Undersöka förutsättningarna för en försäljning av Oxie-fastigheterna som är pantsatta till förmån för innehavarna av bolagets obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 400 miljoner kronor. När en principöverenskommelse med en potentiell köpare av Oxie-fastigheterna föreligger, kommer försäljningen underställas innehavarna av Oxie Obligationen för godkännande i ett skriftligt förfarande. Avsikten är att försäljningslikviden ska användas till återbetalning av Oxie Obligationen. Om det återstår skuld enligt Oxie Obligationen efter sådan återbetalning är avsikten att den ska konverteras till preferensaktier av serie C i bolaget. Den slutliga utformningen av förslaget kommer att fastställas och kommuniceras i samband med kallelsen till det skriftliga förfarandet för Oxie Obligationen.



Bolagets obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 190 miljoner kronor samt upplupen ränta per den 30 juli 2020 om cirka 7,22 miljoner kronor konverteras till preferensaktier av serie C i bolaget genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med antal större obligationsinnehavare.



Prime Living Campus Stockholms AB:s obligationslån med ett totalt emitterat belopp om 50 miljoner kronor samt upplupen ränta per den 30 juli 2020 om cirka 1,9 miljoner kronor konverteras till preferensaktier av serie C i bolaget genom en riktad nyemission till en teckningskurs om 0,1 SEK per aktie. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med ett antal större obligationsinnehavare.



Genomförandet av ändringarna avseende Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen erfordrar godkännande av obligationsinnehavare med erforderlig majoritet. Bolaget avser att påkalla skriftliga förfaranden i syfte att ändra villkoren.

Genomförandet av rekapitaliseringsplanen erfordrar att bolagsstämma beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Styrelsen avser med anledning av det att kalla till extra bolagsstämma att hållas omkring den 17 september 2020.



Ett antal större obligationsinnehavare stödjer förslaget till obligationsändringar. För det fall att bolaget misslyckas att genomföra rekapitaliseringsplanen är det styrelsens bedömning att Bolaget kommer att behöva ansöka om företagsrekonstruktion.



Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar till förslaget:

"Vi har sedan en tid arbetat hårt med att stärka bolagets finansiella situation och i slutet av förra året tog vi viktiga steg mot en hållbar situation. Bolagets situation har dock visat sig allvarligare än vad vi bedömde då och omvärldsläget har försämrats. Vi behöver därför ta radikala grepp och kraftigt förstärka balansräkningen för att det ska vara möjligt att realisera potentialen i den kvarvarande portföljen, vilket skulle skapa värde för både aktieägare och borgenärer. Förmår vi inte ta detta krafttag, bedömer jag att bolaget inte kommer att överleva."



Preliminär tidplan:

Påkallande av skriftliga förfaranden omkring 23 juli 2020

Offentliggörande av utfall i skriftliga förfaranden omkring 12 augusti 2020

Extra bolagsstämma omkring 17 september 2020

Styrelsen beslutar om nyemission omkring 21 september 2020

Konverteringsdag omkring 2 oktober 2020



Den preliminära tidplanen för ändringarna av Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen kan komma att ändras. En tidsplan för Oxie Obligationen kommer att kommuniceras senare.

