Fabege tecknar stort avtal med Operan och Dramaten

Uthyrning Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB har tecknat avtal med Fabege om flytt av sin verksamhet från Gäddviken i Nacka till Flemingsberg. Avtalet utgör startskottet för nästa fas i Fabeges stadsutvecklingsplaner i Flemingsberg.

Fabege kommer att skapa teatrarnas ateljéer och verkstäder (innehållande smedja, snickeri, måleri och tapetseri), två repetitionssalar samt kostymförråd i en helt ny byggnad på cirka 12 000 kvadratmeter som beräknas stå klar under 2024. Både Operan och Dramaten har ett uppdrag från staten att vårda och vidareutveckla hantverksskickligheten i sina ateljéer och verkstäder, en tradition som har bedrivits sedan 1700-talet och de ser fram emot nya lokaler som möjliggör både ett bevarande men även ett utvecklande av den flerhundraåriga hantverkstraditionen.



– Nu börjar de ambitiösa planerna i Flemingsberg att bli konkreta. Planprogrammet har varit ute på samråd och vårt första större hyresavtal är nu på plats. Vi är naturligtvis glada över att dela med oss av nyheten att Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teatern väljer att förlägga delar av sin verksamhet just här, säger Stefan Dahlbo, vd och koncernchef på Fabege.



I visionen för Flemingsberg vill stadsutvecklarna skapa en levande stadsdel med en mix av bland annat kultur, högre utbildning och näringsliv. Här finns möjligheter att nå en ny publik och väcka intresse för svensk scenkonst.



– Flemingsberg har så mycket att erbjuda. Här möts människor från vitt skilda kulturer, det kreativa, det akademiska och näringsliv i en regional stadskärna på väg att bli stad. Att Operan och Dramaten flyttar delar av sin verksamhet hit är verkligen glädjande och en viktig pusselbit i att skapa en stadsdel som lever dygnet runt. Vår ambition är att starta detaljplanen så snart som möjligt under 2020, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.



Den nya byggnaden i kvarteret Regulatorn 1 kommer att certifieras enligt Breeam-SE, avtalet är ett grönt hyresavtal och finansieringen kommer att vara grön, helt i enlighet med Fabeges hållbarhetsmål. Bygget beräknas starta 2022.

