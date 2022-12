Solna Business Park Bild: Fabege

Fabege tecknar avtal i Solna Business Park

Uthyrning Fabege har tecknat tre hyresavtal omfattande 3 761 kvm i fastigheten Sliparen 2 i Solna Business Park. HSB hyr 2 601 kvm kontorsyta, Coor hyr 947 kvm konferensyta och Nordrest hyr 213 kvm caféyta. Samtliga avtal löper på 5 år och har beräknat tillträde under tredje kvartalet 2023.

Annons

Solna Business Park är en plats för näringsliv och starka varumärken, arkitekturen har bibehållen industrikaraktär och stadsutveckling sker primärt genom förädling av befintligt bestånd. Sliparen 2 är miljöcertifierad enligt Breeam-In-Use på nivå Excellent. Tidigare i år har även CGI tecknat hyresavtal på cirka 4 200 kvm i grannfastigheten Svetsaren 1.



– Vi är glada över att vakansen efter Evrys flytt till Arenastaden nu fylls på med nya hyresgäster som skapar liv och rörelse i området. Vi jobbar målinriktat mot att få upp den totala uthyrningsgraden i beståndet till 95 procent igen. Under året har vi förstärkt vår säljorganisation och uthyrningarna i Solna Business Park visar att vi är på rätt väg, kommenterar Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege.



Sliparen 2 utvecklas under konceptnamnet Scenen och kommer vid färdigställande att bli en samlingsplats som främjar möten och upplevelser genom ett noga utvalt serviceerbjudande.



– Vi ser mycket fram emot att flytta in i Scenen i Solna Business Park. Läget är strategiskt viktigt för oss och kontoret möter våra önskemål och förväntningar på ett mycket bra sätt, säger Anders Joachimsson, Affärsområdeschef Fastigheter, HSB Stockholm.

Solna Business Park har ett utmärkt kommunikationsläge genom att tvärbanan passerar igenom stadsdelen och att Sundbybergs station nås inom fem minuters promenad, den enda stationen i Stockholm där tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och fjärrtåg sammanstrålar.



– Vi är oerhört glada över att få vara med och bidra med vår expertkompetens till att Scenen blir en plats där människor möts och där den fysiska miljön och servicen förhöjer upplevelsen. Vi är också väldigt glada över att få göra det i samarbete med Nordrest, säger Per Julin Affärsutvecklare på Coor Konferens



Utöver serviceerbjudandet med konferens och café i Scenen kommer ytterligare två koncept att bidra till levande bottenvåningar i Solna Business Park under 2023. I januari öppnar F9, en arena för träning, arbete, kultur och möten i samarbete med bland annat Allstars Training Center, Fit4Life, Urban Tribes och The Works. Senare i vår öppnar Smedens Mathall, en mötesplats och destination för mat och event med doft av Brooklyn och Berlin, som liksom cafét i Scenen kommer drivas av Nordrest.

Ämnen