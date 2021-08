Sanel Hasic lämnar Hemla för Fabege. Bild: Fabege

Fabege rekryterar från Hembla till Arenastaden

Bolag Den 18 augusti tar Sanel Hasic över ansvaret som marknadsområdeschef i Arenastaden och Niclas Ternstål går över i en ny skräddarsydd roll inom affärsutveckling med uppgift att fortsätta driva och utveckla Fabeges kunderbjudande.

Sanel Hasic kommer närmast från rollen som regionchef Stockholm Norra, på Hembla, som utgör cirka 7 200 lägenheter och cirka 60 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. I sin roll som regionchef har Sanel haft det övergripande resultat- och budgetansvaret för hela regionen med fokus på att öka fastigheternas värde och att skapa en god och trygg boendemiljö för hyresgästerna. Han tillträder den 18 augusti.

– Det är ett roligt och viktigt uppdrag att tillsammans med våra kunder i Arenastaden fortsätta utveckla områdets attraktivitet och bygga vidare på den samverkan mellan företagen som är unik just här. Den nybyggaranda som utvecklades i och med de stora inflyttningarna för ett antal år sedan har fördjupats och jag ser fram emot en höst full av aktivitet, ambitioner för framtiden och relationsbyggande, säger Sanel Hasic, ny marknadsområdeschef för Arenastaden.



I och med att Sanel Hasic tar över ansvaret i Arenastaden, går Niclas Ternstål över i en ny och skräddarsydd roll inom affärsutveckling. Niclas har under pandemin drivit ett större utvecklingsprojekt inom Framtidens kontor och arbetsliv och kommer från och med i höst att arbeta dedikerat med att fortsätta utveckla Fabeges kunderbjudande. Niclas har sedan 2015 arbetat i nära dialog med några av Fabeges största kunder i Arenastaden och besitter en djup kunskap om de ökade krav på flexibilitet och nya behov som vuxit fram och börjat ta form under pandemin.



– Fabeges kundfilosofi är väldigt enkel, det ska vara två vinnare i en affär. Det förutsätter att vi hela tiden har örat mot rälsen och utvecklar vårt erbjudande långt utanför kontorets väggar. WAW-konceptet är ju ett tydligt exempel där Fabege har gått sin egen väg, och det kommer att komma flera, berättar Niclas Ternstål.

