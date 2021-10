Stefan Dahlbo. Bild: Fabege.

Fabege ökade förvaltningsresultatet i Q3

Bolag Fabege redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Hyresintäkterna uppgick till 721 miljoner kronor (696), en ökning med 3,6 procent mot föregående år. Ökningen är hänförlig till förvärv och inflyttningar i projekt-fastigheter, i befintligt bestånd ökade hyresintäkterna med runt 1 procent.



Driftnettot uppgick till 569 miljoner kronor (538), en ökning med 5,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 404 miljoner kronor (376), en ökning med 7,4 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 1 410 miljoner kronor (743). Värdeförändringar av fastigheter bidrog positivt med 881 miljoner kronor (391), medan värdeförändringar av räntederivat ökade till 124 miljoner kronor (-24).



Resultatet efter skatt blev 1 096 miljoner kronor (574), en ökning med 90,9 procent mot föregående år.



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 164 kronor (153).



Under kvartalet sjönk avkastningskravet ytterligare och samtidigt upplevde Fabege ingen prispress nedåt i sina ny uthyrningar. Vidare har transaktionsmarknaden varit stark hittills i år.

– Transaktionsmarknaden har fortsatt varit stark under 2021 med rekordmånga affärer, även om det främst är inom bostäder och logistik. Det har dock gjorts några transaktioner på väldigt bra nivåer avseende kontor i våra områden. Marknadsanalytiker tror, liksom jag, på en fortsatt stark marknad för kontorsfastigheter i attraktiva lägen, kommenterar vd Stefan Dahlbo.



– Pandemin har haft en negativ effekt på uthyrningsgraden, men en betydande del av redovisad vakans avser pågående hyresgästanpassningar för tecknade men ej inflyttade ytor, skriver Stefan Dahlbo och pekar på att Skatteverkets utflytt från en av bolagets fastigheter som tidigare kommunicerats ger en stor vakans.



Nettouthyrningen steg och var under kvartalet 74 miljoner kronor, vilket ger en nettouthyrning på 130 miljoner kronor för niomånadersperioden januari till september. Borträknat de stora uthyrningarna till Convendum och Alfa Laval uppgick nettouthyrningen till 20 miljoner kronor.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

