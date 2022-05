Fabege och CGI tecknar avtal om två nya kontor. Bild: Fabege

Fabege och CGI tecknar avtal om två nya kontor

Uthyrning Fabege och CGI, som är en global leverantör av tjänster inom IT och affärsprocesser, har tecknat avtal om två nya kontor. Det ena i Solna Business Park på cirka 4 200 kvadratmeter och det andra på cirka 1 300 kvadratmeter i kvarteret Glädjen på Västra Kungsholmen. Avtalen är på sju år och tillträde beräknas ske i mars 2023 på Kungsholmen och i oktober 2023 i Solna Business Park.

Det blir i huvudsak CGIs medarbetare i Kista som kommer att flytta till Solna Business Park. Många av företagets kunder finns redan i Solna Business Park med omnejd och nu kommer CGI och Fabege skräddarsy lokaler utifrån deras högt ställda krav på bland annat säkerhet och flexibilitet. Till Franzéngatan 6 vid populära Hornsbergs strand på Kungsholmen flyttar främst medarbetare från Vasagatan i city. Kontoren kommer att ligga på bekvämt cykelavstånd från varandra med mindre än fyra kilometer emellan och de ligger längs med samma tunnelbanelinje.



– Vi behövde nya lokaler som kan utvecklas med vår växande verksamhet. Samtidigt sökte vi efter en flexibel lösning som låter våra medarbetare arbeta och ha möten på olika platser runt om i Stockholm. Och det fick vi med Fabeges lösning, säger Leif Alama, Senior Vice President på CGI i Sverige.



Solna Business Park ligger i ett gott läge vid gränsen mellan två befolkningstäta och expansiva kommuner – Solna och Sundbyberg. Området har genomgått en omfattande utveckling under de senaste åren med bland annat tätare och mer varierad lokaltrafik, konstutställningar via Street Gallery samt utvecklats till ett av de mest solcellstätaste områdena i Sverige. Utvecklingsarbetet växlas nu upp ytterligare för att tillföra än mer service, bostäder, fler grönytor, bättre promenadstråk och parker.



– Vi har arbetat hårt och dedikerat tillsammans med CGI för att utforma den optimala lösningen för just dem och det blev två kontor i stället för ett. Ett spännande och väldigt roligt uppdrag som nu resulterar i att vi får ännu ett starkt varumärke till våra områden, säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.



Västra Kungsholmen är ett område som fortsätter utvecklas i rask takt och är en av de sista stora utbyggnaderna av innerstaden. Läget vid Mälarens strand och den omedelbara närheten till Östra Kungsholmens stenstad har bidragit till dess popularitet både för näringsliv och boende. Fastigheten Glädjen 12 har renoverats och moderniserats under senare tid och inflyttningen av nya hyresgäster har påbörjats.

