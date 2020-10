Stefan Dahlbo. Bild: Fabege.

Fabege: Negativ nettouthyrning, ökande värden

Bolag Fabege redovisar ökande hyresintäkter men lägre förvaltningsresultat för Q3. Nettouthyrningen var negativ beroende på bland annat utdragna omförhandlingar i spåren av Covid 19.

Effekten av Covid-19 innebär främst att vissa omförhandlingar skjuts på framtiden och att processen fram till signing tar längre tid. Nyuthyrningen uppgick till 22 Mkr (35) och nettouthyrningen uppgick till -16 Mkr (-5).



Hyresintäkterna ökade till 696 Mkr (683).

Överskottsgraden uppgick till 77 procent (79).

Förvaltningsresultatet uppgick till 376 Mkr (397).

Fastighetsportföljen visade en orealiserad värdetillväxt om 391 Mkr (743) varav projekt 149 Mkr (46).

Orealiserade värdeförändringar i derivatportföljen uppgick till -24 Mkr (-215).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 574 Mkr (714).



Vd Stefan Dahlbo:

– Jag är glad att Fabege står starkt i den kris vi alla går igenom. Resultatet visar på ett starkt bolag med en stabil verksamhet. Samtidigt fokuserar vi nu på de löpande uthyrningsdiskussionerna med målet att förbättra nettouthyrningen och uthyrningsgraden. Vår övertygelse är att kontor kommer att behövas mer än någonsin för att utveckla bolag, bygga kultur och gemenskap. Vårt mål är att alltid vara en bra partner för våra kunder, att lyssna och att utvecklas tillsamman.



– Under det tredje kvartalet var nettouthyrningen -16 Mkr. Det kan till stor del förklaras av aktiva uppsägningar i blivande utvecklingsfastigheter, men även att ett antal kunder av olika skäl valt att säga upp eller minska sina ytor. Arbetet med större uthyrningar tar längre tid och under de senaste två kvartalen har det varit svårt att få klart avtal på stora objekt. Diskussioner fortsätter dock i konstruktiv anda. Normalt sett är tredje kvartalet lugnt med få avslut. I september märks åter en ökande förfrågan på lokaler i våra områden. I de omförhandlingar som genomförts under året har hyresvärdet ökat med i genomsnitt 19 procent. En del omförhandlingar har dock, med hänsyn till pandemin, skjutits upp.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

