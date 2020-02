Stefan Dahlbo, vd för Fabege. Bild: Fabege

Fabege: Höjer utdelningen med 20 procent

Bolag Fabege avslutade året med ett starkt uthyrningskvartal, nettouthyrningen uppgick till 55 miljoner kronor (7). Före helåret blev nettouthyrningen dock negativ. Förvaltningsresultatet för Q4 uppgick till 394 miljoner kronor (351), upp tolv procent. För helåret var förvaltningsresultatet upp 23 procent.

2019 blev ett år med fortsatt hyrestillväxt, ett rekordstarkt förvaltningsresultat, sjunkande avkastningskrav och ökade fastighetsvärden. Året avslutades starkt med en nettouthyrning på 55 Mkr i fjärde kvartalet efter större uthyrningar till TietoEvry och Arbetsmiljöverket.



Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade till 2 856 Mkr (2 517). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 14 procent (10).

• Driftsöverskottet ökade till 2 144 Mkr (1 875). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 16 procent (13)

• Överskottsgraden uppgick till 75 procent (74).

• Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent till 1 532 Mkr (1 246).

• Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 743 Mkr (7 838).

• Nettouthyrning fjärde kvartalet uppgick till 55 mkr (7). För helåret uppgick nettouthyrning till -37 Mkr (159).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 6 006 Mkr (7 699), motsvarande 18:16 kr per aktie (23:28).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 3:20 kr per aktie (2:65) att utbetalas vid två tillfällen i april respektive oktober om vardera 1:60 kr per aktie.

Vd Stefan Dahlbo:



– Sammantaget var 2019 ännu ett bra år för Fabege. Vårt förvaltningsresultat ökade med hela 23 procent och vårt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) med 16 procent till 145 kronor per aktie. Vi ser en fortsatt stark hyresmarknad och tror att genomsnittshyrorna i Stockholm kommer fortsätta upp. Vi ser också en fortsatt stark efterfrågan från såväl svenska som internationella intressen för förvärv av fastigheter i Stockholm. Jag är övertygad att vi kommer se transaktioner på, för sina områden, nya rekordnivåer. Vi har en stark balansräkning som är viktig för att genomföra och ta tillvara möjligheterna i vårt befintliga bestånd och i de projekt vi arbetar med och att, om möjligheten ges, även se på kompletterande förvärv samt, inte minst, klara eventuella svängningar på marknaden.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

