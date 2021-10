Stefan Dahlbo. Bild: Fabege.

Fabege förvärvar SHH Bostad

Transaktioner Fabege har förvärvat samtliga aktier i SHH för 880 miljoner kronor. Från och med den 18 oktober blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

SHH grundades 2010 och har sedan dess färdigställt över 40 fastighetsprojekt, vilket motsvarar cirka 2 100 boenden. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på elva projekt och utöver dessa finns arton exploateringsfastigheter som omfattar byggrätter motsvarande drygt 2 300 boenden inklusive ett äldreboende och en skola. Cirka två tredjedelar av de framtida byggrätterna är belägna inom Storstockholm och kompletterar Fabeges omfattande bostadsbyggrättsportfölj väl.



Fabege har över 500 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm. Fabege kommer därmed kunna ta ett mer långtgående ansvar för bostadsutvecklingen i sina stadsdelar.

– Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi, kommenterar Stefan Dahlbo, vd på Fabege.



Fabege och SHH har tidigare samarbetat i ett joint venture då cirka 270 bostäder byggdes i Kista under namnet Selfoss. Projektet bestod av tre etapper där de första två genomfördes som bostadsrättsföreningar och den tredje etappen avyttrades som hyresrätter i mars 2021.



SHH kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som fristående dotterbolag under varumärket SHH Bostad och SHH:s organisation och ledning kommer vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som vd och Ando Wikström som CFO.



De två största ägarna av SHH Bostad utgjordes av Misha Moeremans d'Emaus (grundare och tidigare vd) och Balder, med cirka 31 respektive cirka 21 procent aktier.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen