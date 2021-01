Mia Häggström. Bild: Fabege.

Fabege är grönt enligt Cicero

Bolag Cicero Shades of Green har genomfört en oberoende utvärdering av Fabege ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet visar att 95 procent av Fabeges intäkter och investeringar 2020 klassats som gröna.

Cicero Shades of Green har genomfört en oberoende utvärdering av Fabege ur ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet visar att 95 procent av Fabeges intäkter och investeringar 2020 klassats som gröna. Vidare har Fabege av Cicero erhållit högsta betyg, excellent, vid utvärdering av bolagets styrning inom hållbarhet.



Enligt Ciceros bedömning har Fabege en omfattande hållbarhetsstrategi med ambitiösa klimatmål.



Cicero Shades of Green utvärderar obligationer och aktier ur ett hållbarhetsperspektiv. Metodiken vid bedömning av aktier bygger på en kvantitativ och kvalitativ analys av ett bolags hela verksamhet där både intäktsströmmar och investeringar klassificeras i tre nyanser av grönt (eller brunt) beroende på hur väl de är i linje med en koldioxidneutral framtid.



I utvärderingen bedöms även bolagets styrning och strategi kopplade till hållbarhet.



– Resultatet visar att det är uppenbart lönsamt att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill bidra positivt till en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholmsregionen och Fabege har högt uppsatta mål för att framtidssäkra både fastigheter och kunderbjudanden. Vi har kommit långt men är ödmjuka inför att bygg- och fastighetssektorns nödvändiga klimatomställning kommer att prägla vårt arbete under lång tid, säger Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, enligt ett pressmeddelande.



I november 2020 rankades Fabege som global ledare inom sektorn kontor bland börsnoterade fastighetsbolag i GRESB:s (Global Real Estate Sustainability Benchmark) årliga utvärdering av fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. Och i december uppnåddes målet 100 procent grön finansiering.



– Vi får idag allt fler frågor från investerare på aktiemarknaden om vår strategi och våra målsättningar inom hållbarhet. Ciceros uttalande är ett fint betyg på att vi är på rätt väg och stärker oss i utmaningen att bidra till att Parisavtalets mål uppnås, kommenterar Åsa Bergström, CFO på Fabege.

