Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco

Exklusiva butiksnyheter i Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning I samband med invigningen av Westfield Mall of Scandinavia förstärker centrumet sin internationella butiksmix.

Annons

Den 28 september invigs Westfield Mall of Scandinavia med utsåld livespelning av världsartisten Rita Ora, unika erbjudanden och massor av aktiviteter i centrum. I samband med invigningen kan det nu bekräftas att ett antal exklusiva butiker öppnar i Westfield Mall of Scandinavia som förstärker centrumets internationella butiksmix och kundupplevelse. Bland nyheterna bekräftas Chanel Fragrance and Beauty, Victoria’s Secrets hela varumärkeskoncept, sportjätten Decathlon och populära accessoar och smyckevarumärket Syster P.



Under september månad öppnar ett flertal nya butiker i Westfield Mall of Scandinavia. Utöver redan bekräftade Under Armour som har haft Nordenpremiär med sitt första brand house, så har Lekia öppnat en flaggskeppsbutik, Dyson slog upp dörrarna till sin första butik i Norden med tillhörande skönhetssalong, och Chanel Fragrance and Beauty har öppnat sin andra boutique i Stockholmsregionen.



Nu står det klart också klart att under kommande månader kommer även Syster P öppna flaggskeppsbutik i The Designer Gallery, sportjätten Decathlon öppnar sin första butik i ett köpcentrum, och Victoria’s Secret öppnar en större butik med varumärkets hela sortiment.



Med flera internationellt renommerade varumärken förstärks Westfield Mall of Scandinavias butiksmix ytterligare för att erbjuda besökare fler nyheter och unika butiksupplevelser.

- Med invigningen av Westfield Mall of Scandinavia levererar vi fler nyheter, en mer internationell och unik butiksmix och upplevelser utöver det vanliga åt våra besökare, säger Sofia Rundström centrumchef, Mall of Scandinavia.



Franska sportjätten Decathlon, med över 1400 butiker runt om i världen etablerades i Sverige 2011 och har idag 3 butiker i Stockholm regionen samt Uppsala. Den nya satsningen i Westfield Mall of Scandinavia blir varumärkets 4e öppning och första inne i ett köpcentrum. Butiken på över 2500 kvm kommer att ligga på plan 1, intill fontänen där NA-KD har pop-up verksamhet idag och öppnar i Februari 2020.

- Vår etablering i Westfield Mall of Scandinavia tar oss ett stort steg närmare fler sportiga användare från hela Stockholmsregionen. Det känns väldigt kul att bidra med vårt utbud till en redan fantastisk internationell mix av butiker och upplevelser i absolut världsklass på den här platsen. Positionen som är ett nav för Stockholm kompletterar även våra existerande varuhus i Kungens Kurva, Barkarby och Uppsala. Vårt breda sortiment med egna varumärken inom 70 sporter kommer att passa perfekt för den breda publiken i Westifeld Mall of Scandinavia, säger Amir Golka, Expansion Manager, Decathlon.



I februari 2020 kommer Victoria’s Secret att öppna en ny butik på nästan 500 kvm med hela varumärkets sortiment, med allt från underkläder till skönhet och accessoarer. Butiken kommer att ligga på plan 1 på Flagship Avenue i före-detta Jackie lokalen. Jackie öppnade den 20 september en helt ny butik i



Med återförsäljare i 15 länder och online kommer nu Syster P att öppna en flaggskeppsbutik på 60 kvm i The Designer Gallery på plan 1. Varumärkets smycken och accessoarer förmedlar berättelser från världens alla hörn med sin design, samtidigt som den skandinaviska enkelheten genomsyrar kollektionerna.

- Vi är stolta över att få bidra till att kvinnor känner sig lite vackrare. Att dagligen få möta kunderna och kunna ge personlig service är vår dröm. När vi letade plats för vår Flagship Store var Westfield Mall of Scandinavia det naturliga valet, där besökarna förväntar sig det lilla extra och uppskattar hög kvalitet och god design. Vi ser fram emot att välkomna både nya och gamla kunder till oss, säger Annikki Schaeferdiek, VD och medgrundare till Syster P.



Enligt uppgift ska en annan nyhet kring etableringen av en stor internationell aktör bekräftas inom kort.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen