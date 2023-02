Eva Nordström. Bild: HSB

Eva Nordström ny vd för HSB Stockholm

Karriär Eva Nordström har utsetts till ny vd för HSB Stockholm. Hon kommer närmast från ett samordnande regeringsuppdrag för samhällsbyggande i norr, och har sedan tidigare lång erfarenhet av ledande befattningar inom bostads- och fastighetsbranschen.

– Jag är mycket nöjd med att Eva Nordström blir ny vd. Hon kommer bidra med en stark personlighet, ett lyhört ledarskap och en aktad kompetens i bostads- och fastighetsfrågor. Dessutom kombinerar hon sina kooperativa rötter med ett stort mått av förändringsvilja. Jag välkomnar Eva, och vill samtidigt rikta ett stort tack till Anders Svensson, som lämnar efter elva år som vd, säger Jenny Hjalmarsson, styrelseordförande HSB Stockholm.



Eva Nordström tillträder posten som vd under maj, och lämnar därmed uppdraget som samordnare för hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten. I rollen som särskild utredare presenterade hon under 2022 den statliga utredningen om startlån för förstagångsköpare. Dessförinnan var hon vd för SKB under sju år, samt vd för HSB Riksförbund. Hon har även erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag, bland annat som ledamot i HusmanHagbergs koncernbolagsstyrelse samt i HSB Bostads styrelse.



– HSB ligger mig varmt om hjärtat, det känns som att komma hem. Jag får en fantastisk möjlighet att leda den största regionföreningen in i ett nytt århundrade. Det är en utmanande tid med ett fallande bostadsbyggande och en osäker bostadsmarknad. Men det skapar också möjligheter för att tillsammans med styrelse, förtroendevalda och medarbetare sätta en ny kurs. HSB Stockholm är i grunden en välfungerande organisation, och kooperationen har överlevt många kriser förut, säger Eva Nordström.

