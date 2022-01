Cecilia Jonkvist blir ny uthyrningschef på Eurocommercial Sverige. Bild: Eurocommercial

Eurocommercial utser ny uthyrningschef – Appelsved lämnar för Stendörren

Bolag Cecilia Jonkvist ny Head of Leasing för Eurocommercial Sverige. Hon efterträder Alexander Appelsved som lämnar Eurocommercial för Stendörren.

Cecilia Jonkvist, tidigare Asset and Leasing Manager, har utsetts till ny Head of Leasing på Eurocommercial i Sverige. Cecilia har varit anställd på bolaget sedan 2019 och efterträder Alexander Appelsved som lämnar Eurocommercial för att ta en tjänst hos Stendörren Fastigheter.

– Vi tackar Alexander för det arbete han bidragit med under de senaste åren där Eurocommercial vidhållit branschens lägsta vakansgrad. Att Cecilia efterträder är glädjande då hon redan är en viktig del av teamet och värdesätter hyresgästrelationer och långsiktighet som är några av de största framgångarna med Eurocommercials arbete, säger Patrik Sörnell och Jonas Gustavsson, Co-Directors Sverige på Eurocommercial.



Cecilia Jonkvist tillträder sin nya tjänst under februari månad.

- Axel Ohlsson

