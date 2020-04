Älvstranden

Ett skepp kommer lastat

Bygg/Arkitektur I Frihamnen lossades på torsdagen ett 40-tal nya moduler till det pågående bygget av temporära bostäder på Kvillepiren. Det är första gången som leveransen sker med båt och innebär en 60-procentig reduktion av koldioxid jämfört med om godset kommit med lastbil.

Tidigt på torsdag morgon anlände nederländska lastfartyget Kinne med 48 nya lägenhetsmoduler till Frihamnen i Göteborg. Modulerna tillverkas i Baltikum och har transporterats med fartyg från Klaipéda i Litauen. Lägenheterna ska bli del av de 800 bostäder med tidsbegränsade bygglov som just nu byggs på Kvillepiren i Frihamnen.



Den vanliga transportvägen vid bostadsproduktion är annars via lastbil till arbetsplatsen, men för första gången provas nu att leverera sjövägen, bara ett stenkast från platsen där bostäderna uppförs.

– Det är en smart lösning. Vi slipper många och långa lastbilstransporter och sparar både tid men fram för allt miljö. För denna transport reduceras koldioxidutsläppet med 60 procent jämfört med en lastbilskonvoj, säger Ida Fossenstrand på Älvstranden Utveckling.



Frihamnspiren har den senaste tiden fått se flera fartyg lägga till. Tvärbalkarna till nya Hisingsbron har tagits in den vägen och redan denna vecka väntas fler brodelar anlända till kajen.

– Vi ser en möjlighet att utnyttja de kajer som stan äger för stora transporter, inte minst ser vi en stor potential för byggleveranserna till utvecklingen av Älvstaden, säger Ida Fossenstrand på Älvstranden Utveckling.



Men innan den permanenta bebyggelsen på Frihamnen kommer igång ska modulerna bli bostäder på den inre av de tre pirerna, Kvillepiren. De första hyresgästerna flyttade in redan i mars då 44 lägenheter stod klara i det första av åtta kvarter.

– De 800 bostäderna ska stå på Kvillepiren i femton år samtidigt som övriga Frihamnen utvecklas. Tillsammans med bland annat den permanenta Jubileumsparken kommer det skapa liv, rörelse och attraktionskraft i området. Men framför allt bidrar vi till att minska bostadsbristen i Göteborg, säger Stefan Pirhonen, projektledare på Älvstranden Utveckling.



De 800 bostäderna i Frihamnen är ett led i Göteborgs Stads och Älvstranden Utvecklings arbete med att utveckla hela Frihamnen. Tanken är att hyresgästerna i bostäderna på Kvillepiren ska vara med och skapa liv och utveckla Frihamnsområdet i avvaktan på mer permanenta lösningar. Förutom de 800 lägenheterna som nu byggs med tidsbegränsade bygglov på 15 år sker det en hel del andra saker i Frihamnen, inte minst med utvecklingen av Jubileumsparken.



Lägenheterna på Kvillepiren uppförs i samarbete med byggherrarna Brofred Bygg & Entreprenad AB och Kvillepir AB. De 800 lägenheterna är till för studenter, företag och allmänhet. Hyreslägenheterna har tidsbegränsade bygglov och byggherrarnas arrendeavtal med Älvstranden Utveckling löper fram till 2035.

