Etablerar bolag med livsmedelsfastighetsportfölj om två miljarder

Bolag Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet etablerar Vendus genom en portföljaffär om 37 livsmedelsfastigheter värt cirka två miljarder kronor.

Vendus Sweden, ett fastighetsbolag etablerat av Carnegie i samarbete med V Real Invest AB (Venandi Fastigheter) och MEL & ME Fastighet, har förvärvat och tillträtt samtliga stamaktier i V Real Estate AB och därmed indirekt förvärvat målbolagets 37 fastigheter.



Målbolaget är ett fastighetsbolag grundat 2019 av Venandi Fastigheter samt Real Value Management Nordic med ett tydligt investeringstema nischat mot dagligvaruhandel i Sverige. Ankarinvesterare från start har varit MEL & ME Fastighet, som utöver kapital, även via ett aktivt styrelsearbete medverkat under utvecklingen av målbolaget.



Av fastighetsportföljens intäkter genereras cirka 75 procent av hyresintäkterna från dagligvaruhandel (livsmedel, inklusive Apotek och Systembolag). Resterande del genereras från bland annat lågprishandel (cirka 13 procent) samt även en mindre del från bostäder. Ica Sverige är fastighetsportföljens enskilt största hyresgäst med cirka 46 procent av hyresintäkterna. Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår till cirka två miljarder kronor och det finns en tydlig målsättning att nå ett fastighetsvärde om fem miljarder kronor inom 3-5 år.

– Vi är väldigt nöjda över etableringen av Vendus och förvärvet av denna defensiva, icke-konjunkturkänsliga och väldiversifierade fastighetsportfölj i ett segment som historiskt påvisat en stabil men samtidigt hög hyrestillväxt med Ica som största hyresgäst. Vi bedömer att kombinationen av segment och ett erfaret välrenommerat team med bred erfarenhet kommer möjliggöra en god riskjusterad avkastning för våra investerare, säger Henrik Borg, Investment Banking/Property Syndications på Carnegie.



Vendus kommer fortsatt att ledas av de initiala grundarna; Sorin Valdman, Jens Rastad, Mattias Bülow och Mats Rengstedt, via Venandi Fastigheter tillsammans med Real Value Management. Ledningen går in som delägare i Vendus i samband med transaktionen.

– Vi är i början av vår resa som nu fortsätter med Vendus. Detta är ett typexempel på MEL & ME Fastighet:s affär, som ligger i att snabbfotat skapa bolag tillsammans med en professionell och driven ledning med en tydlig idé där vi bidrar med kapital och aktivt styrelsearbet, säger Mounir Tajiou, huvudägare och ordförande för MEL & ME Fastighet.

– I och med Vendus-transaktionen tar vi ett viktigt nästa steg där bolaget och verksamheten får ett tillskott av nytt kapital och en bredare ägarbas, vilket säkerställer bolagets fortsatta tillväxt och långsiktighet. Genom samarbetet med Carnegie får Vendus en långsiktig strategisk samarbetspartner som kan bistå Vendus i kommande kapitalanskaffningar. Vi i ledningen ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med våra hyresgäster för att skapa attraktiva lönsamma handelsplatser med ett tydligt fokus inom hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Till detta gläds vi åt att MEL & ME Fastighet liksom vi i ledningen kan fortsätta resan mot ett långsiktigt bolagsbyggande tillsammans, nu ännu starkare i och med den bredare ägarbas som transaktionen innebär, säger Sorin Valdman, vd för Venandi Fastigheter.



På uppdrag av Vendus har Carnegie agerat finansiell rådgivare och arrangerat bolagets kapitalstruktur via en kapitalanskaffning om 700 miljoner kronor i eget kapital från svenska investerare samt, gemensamt med Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet förhandlat fram en förlängning av fastighetsportföljens seniora och juniora finansiering.



Roschier Advokatbyrå och Svalner har agerat rådgivare åt Vendus i transaktionen.



Nybron Advokater, TM & Partners, Klara Consulting och Skeppsbron Skatt har agerat som rådgivare till Venandi Fastigheter i transaktionen.

