Per Torpare. Bild: Estea.

Esteas emission: Får in 84 miljoner

Bolag Teckningsperioden för nya andelar i Estea Omsorgsfastigheter är nu avslutad. Emissionen tillförde fonden cirka 84 miljoner kronor i nytecknade andelar fördelat på drygt 1 400 investerare.

Motivet för emissionen var att via ett utökat förvärvsutrymme ge Estea Omsorgsfastigheter AB en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.



– Vi är glada för det stora intresset och välkomnar såväl befintliga som nya investerare till fonden. Med kapitalet från emissionen bygger vi vidare enligt fondens expansiva förvärvsstrategi och får ytterligare förvärvsutrymme att allokera till de möjligheter vi ser i transaktionsmarknaden, säger Per Torpare, försäljningschef på Estea AB.



– Vi har verkligen haft en intensiv vinter och har sedan november 2020 genomfört tre emissioner om totalt 472 miljoner kronor, tillträtt fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor och välkomnat närmare 4 000 nya investerare till fonden. Vi ser framgångarna som ett bevis för marknadens efterfrågan på stabila, förutsägbara kassaflöden från en expansiv strategi i ett annars defensivt tillgångsslag, säger Per Torpare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

