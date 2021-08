Johan Eriksson. Bild: Estea

Estea växer sig allt starkare

Bolag Estea levererar en stark Q2-rapport där bland annat hyresintäkterna har tredubblats jämfört med motsvarande period 2020.

Perioden i sammandrag:



Hyresintäkterna för perioden uppgick till 45,6 (15,1) miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 34,6 (10,5) miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet var -0,9 (0,4) miljoner kronor.

Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med 40,0 (9,0) miljoner kronor.

Omvärdering av koncernens kapitalandelslån har påverkat resultatet med -21,9 (-9,9) MSEK men resultatposten har ingen påverkan på bolagets kassaflöde.

Periodens resultat efter skatt var 3,1 (-3,4) miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 1,4 (0,3) miljoner kronor.

Under perioden uppgick investeringar i nya och befintliga fastigheter till 802,4 (188,1) MSEK.

Förvaltningsfastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 2 230,8 (1 388,3) miljoner kronor.

NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 108,2 (103,6) procent.



Johan Eriksson, CEO på Estea AB:

– Vår portfölj av vård- och omsorgsfastigheter växer sig allt starkare och vi har under perioden haft fortsatt stort fokus på tillväxt genom förvärv med fyra ingångna förvärvsavtal under kvartalet. Vid periodens utgång äger koncernen fastigheter till ett marknadsvärde om 2 230,8 miljoner kronor, och inklusive ej ännu tillträdda fastigheter har vi på relativt kort tid förvärvat fastigheter till ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor. Under juni kunde vi även meddela att vi ingått ett strategiskt samarbete med Samfastigheter i Norden AB. Samarbetet, som sker genom ett samägt bolag, ger oss en utmärkt plattform för fortsatt expansion inom det intressanta delsegmentet LSS-bostäder. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter visar en tydlig styrka och med vår portfölj som stabil och lönsam plattform har vi de bästa förutsättningarna att växa vidare.

