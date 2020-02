Mästerbo, ett nytt bolag skapat av Estea och CBRE Global Investors, köper av Bonava Lund och i Sigtuna. Bild: Bonava

Estea och CBRE GI bildar bolag – köper för 800 miljoner av Bonava

Transaktioner Estea AB och CBRE Global Investors har etablerat ett nytt bolag, Mästerbo Fastighets AB, med inriktning på nybyggda bostadsfastigheter på svenska tillväxtorter. Mästerbo har i ett första skede köpt två bostadsprojekt av Bonava.

Mästerbo etableras som ett samägt bolag mellan Europe Value Partners 2 Holding S.C.A. (en fond förvaltad av CBRE Global Investors) och Eriksson & Ekberg AB (moderbolag till Estea AB). Estea AB kommer att ansvara för all förvaltning av det nya bolaget.



– Vi har jobbat en tid med att utveckla det här konceptet och att säkerställa ett samarbete. Det är naturligtvis glädjande att CBRE Global Investors väljer oss som exklusiv partner och helhetsleverantör av deras investeringar i svenska bostäder. Det här är resultatet av en omfattande laginsats som får mig som grundare och vd av Estea att känna stor stolthet, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.



Mästerbo har i ett första skede förvärvat två Svanenmärkta bostadsfastighetsprojekt i Sigtuna och Lund om totalt 212 respektive 169 lägenheter omfattande totalt cirka 18 000 kvadratmeter. Säljare är Bonava. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 804 miljoner kronor exklusive avdrag för latent skatt. Projektet i Sigtuna är villkorat av bygglov.



Mästerbo har en expansiv strategi med mål att bygga en portfölj av bostadsprojekt och nyproducerade bostadsfastigheter.



– Estea kan idag presentera de första förvärven inom det skräddarsydda mandat vi har inom Mästerbo. Vi har en mycket expansiv plan för det nystartade bolaget och vi kommer kunna berätta om fler förvärv löpande, säger Johan Eriksson.



Joachim Hallengren, vd, Bonava:

– Hyresrätter är en viktig del av vår affär och intresset för våra Svanenmärkta projekt är stort. Vi är mycket glada över att påbörja ett samarbete med Mästerbo genom denna affär.



Kvarteret Solkatten i Lund förväntas färdigställas, resultatavräknas och överlämnas till köparen under det tredje kvartalet 2021 och projektet i Sigtuna etappvis från och med det första kvartalet 2022.



Arctic Securities har var rådgivare kring finansieringsfrågor för Mästerbo, Bernstrom & Partners har varit rådgivare i den initiala fastighetstransaktionen, Linklaters har varit legala rådgivare åt Mästerbo och Wistrand har varit rådgivare åt Estea AB.

