ESS öppnar hotell i Kineum i Gårda

Uthyrning Jimmy´z blir namnet på ESS Groups hotell i 27 våningar höga Kineum i Gårda. – Vi öppnar inte ett nytt hotell i Gårda – vi bygger en destination i destinationen, säger Jonas Stenberg, vd på ESS Group.

Namnet på hotellet blir Jimmy´z och det kommer att "fyllas med flera nischade koncept med en genomgående röd tråd. En konceptuell linje som omfamnar det överdrivna, rymmer världens alla kök, pool club och aktiviteter och bjuder på en mängd roliga aspekter och detaljer som alla förstärker helhetsupplevelsen".



I huset ryms ett flertal restauranger, från kolgrillsrestaurangen Archie’s grill och Maggie’s coffie joint till Gaby’s med inspiration från Little Italy och GogoGaga med influenser från New Yorks Korea town. Kronjuvelen är Pachanga Rooftop pool på våning 26 och 27, som blir en beach pool club och långt ifrån ett traditionellt spa.



– Känslan i entréplanet blir en blandning av vardagsrum och saluhall, den traditionella concierge-disken byts mot en flower shop, och atmosfären förändras under alla dygnets timmar, säger Jonas Stenberg.



Kineum kommer att omfatta 26 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade i Q4 2018 och beräknas färdigställas under 2022. Med NCC som klar hyresgäst och ESS Group som ansvarig för hotellupplevelsen återstår så att fylla sju av de 27 våningsplanen, på våning 19–25.



Projektet Kineum drivs gemensamt av Platzer och NCC i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Projektet uppskattas till ett totalt fastighetsvärde på drygt 2,3 miljarder kronor.

