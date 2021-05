Erikshjälpen öppnar lifestyle-butik i Rosenlund. Bild: Wallenstam

Erikshjälpen öppnar lifestyle-butik i Rosenlund

Uthyrning I oktober öppnar Erikshjälpen Second Hand en ny citybutik hos Wallenstam på Rosenlundsgatan 8 i Göteborg.

Det blir en helt ny butiksupplevelse på 880 kvadratmeter för den urbana kunden som vill handla hållbart. En butik med ett handplockat sortiment för hållbar shopping av kläder, heminredning, textiler och accessoarer tillsammans med en trivsam cafédel.



2018 startade Erikshjälpen Second Hand som första ideella secondhandaktör secondhand.se med fokus på en ung och urban målgrupp. Det blev en flygande försäljningsutveckling från början med störst kundgrupp bland storstäderna, en kundgrupp man nu även vill möta i en fysisk miljö i Göteborg med den nya lifestyle-butiken.



– Vår nya butik är något utöver det vanliga, jag vågar säga att secondhandbranschen aldrig har sett något liknande butikskoncept tidigare. Vi skapar en omnikanals-butik, det vill säga vi skapar en helhetslösning där samma känsla och information förmedlas i butik som digitalt. Enkelt, tydligt och enhetligt med kundupplevelsen i fokus, säger Karin Staberg, marknad- och konceptchef på Erikshjälpen Second Hand.



Den nya citybutiken blir ett komplement till e-handeln secondhand.se, en butiksmiljö där kunderna kan prova kläder, provsitta möbler, ta en kopp ekologiskt kaffe, spontanköpa nytt porslin och hämta paket från secondhand.se. Där blir också event, föreläsningar pop-ups och olika samarbeten. De olika avdelningarna kommer att vara integrerade med varandra och butiksmiljön kommer att förändras efter säsong och efterfrågan.



– Det känns väldigt roligt att kunna välkomna ytterligare en spännande verksamhet till Rosenlund. Erikshjälpens moderna, hållbara butikskoncept, som också bidrar till att hjälpa barn som lever i utsatthet, är väl i linje med våra värderingar, säger Marina Fritsche, regionchef för Göteborg och vice vd på Wallenstam.



– Läget för butiken är toppen, vi ser mycket fram emot vår öppning nu till hösten. Det ska vara lätt att handla hos oss, men det ska också vara en upplevelse. Ledorden när vi skapat vår inredning är flexibilitet och hållbarhet, säger Karin Staberg.



Erikshjälpens nya citybutik blir granne till Selfmade som även de öppnar under hösten.

