Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Erik Selin: "Framtiden är ljus för Balder"

Bolag Balder ökade hyresintäkter, driftöverskott och resultatet under 2024 medan förvaltningsresultatet minskade något.

Oktober–december 2024

• Hyresintäkterna uppgick till 3 333 Mkr (3 089), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –10 Mkr (103).

• Driftsöverskottet uppgick till 2 455 Mkr (2 274), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –8 Mkr (69).

• Överskottsgraden uppgick till 74% (74).

• Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 1 526 Mkr (1 451), vilket motsvarar en ökning per aktie med 3% till 1,29 kr (1,26).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 69 Mkr (–3 985). Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 4,9% (4,9).

• Värdeförändringar räntederivat och optionskomponent konvertibel uppgick till 1 657 Mkr (–2 111).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 448 Mkr (–5 213).

• Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 421 Mkr (–4 768) vilket motsvarar 2,90 kr per aktie (–4,13).

• Långsiktigt substansvärde uppgick till 88,31 kr per aktie (85,06).

• En riktad nyemission om 18 000 000 aktier av serie B till ett totalt värde om 1 484 Mkr efter emissionskostnader har genomförts.

• S&P har bekräftat Balders kreditbetyg BBB och justerat utsikterna från negativa till stabila.

• 31 förvaltningsfastigheter har förvärvats den 1 november från det delägda joint venture-bolaget Fastighets AB Centur till ett fastighetsvärde om cirka 5,2 Mdkr.

• Balder har tecknat avtal om att förvärva förvaltningsfastigheter i Malmö och Landskrona samt lägenheter främst i Karlatornet från Doxa med tillträde i januari 2025. Förvärvet omfattar ett fastighetsvärde om cirka 3,8 Mdkr, varav 2,4 Mdkr avser förvaltningsfastigheter.



Januari–december 2024

• Hyresintäkterna uppgick till 12 876 Mkr (11 944), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –40 Mkr (398).

• Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 96% (96).

• Driftsöverskottet uppgick till 9 613 Mkr (8 914), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –32 Mkr (278).

• Överskottsgraden uppgick till 75% (75).

• Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare minskade med 2% till 6 011 Mkr (6 135), vilket motsvarar en minskning per aktie med 3% till 5,13 kr (5,32).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till –756 Mkr (–9 980). Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 4,9% (4,9).

• Värdeförändringar räntederivat och optionskomponent konvertibel uppgick till –21 Mkr (–1 899).

• Årets resultat efter skatt uppgick till 3 640 Mkr (–7 699).

• Årets resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 304 Mkr (–6 746) vilket motsvarar 2,82 kr per aktie (–5,85).

• Två riktade nyemissioner om totalt 36 000 000 aktier av serie B till ett totalt värde om 2 651 Mkr efter emissionskostnader har genomförts.



Vd Erik Selin kommenterar:

– Framtiden är ljus för Balder. Det känns bra att åter kunna allokera kapital för att utveckla bolaget. Vi fortsätter resan mot en lägre Nettoskuld/EBITDA, men kommer ändå ha ett betydande investeringsutrymme.

