Erik Norberg ansluter till New Propertys retail-team

Bolag New Property Retail & Development utökar teamet med Erik Norberg som Business Developer.

Erik Norberg kommer närmast från Apoteket, där han har arbetat som etablerare och regional etableringsansvarig sedan 2017. Dessförinnan har han arbetat under flera år som Leasing Manager på Unibail Rodamco Westfield samt rådgivare på SEB.



– Vi är väldigt glada över att få välkomna Erik till New Property. Hans breda erfarenhet gör att han förstår alla inblandade parters perspektiv i såväl uthyrning och utveckling som andra affärer. Tillsammans med oss andra i teamet kommer Erik att skapa innovativa lösningar och lönsamhet för både fastighetsägare och hyresgäster, säger Sofia Petzelius, vd för New Property Retail & Development.

