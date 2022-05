Eric Johansson ny Nordenchef för Newsecs förvaltningsverksamhet

Eric Johansson, Nordenchef för Newsecs förvaltningsverksamhet. Bild: Newsec

Bolag Eric Johansson har utsetts till Nordenchef med övergripande ansvar för hela affärsområde Property Asset Management inom Newsec. Johansson anslöt till Newsec 2018 och kvarstår även i rollen som Managing Director för den svenska förvaltningsverksamheten.

Sammantaget har Newsec tillgångar till ett värde om 680 miljarder kronor fördelat på 50 miljoner kvadratmeter under förvaltning.

– Det här är nästa spännande steg på Newsecs resa i att transformera fastighetsbranschen. I sin nya roll ska Eric vässa vårt digitala erbjudande ytterligare och utmana bilden av vad fastighetsförvaltning kan vara, säger Patrik Attemark, CEO, Newsec.



Newsec har vuxit kraftigt de senaste åren. Med fler än 2 400 medarbetare inom de fyra affärsområdena property asset management, advisory, investment management och infra är Newsec den största aktören i Norden och Baltikum.



– Jag ser fram emot att bidra till vår europeiska tillväxtstrategi och fortsätta stärka Newsecs helhetserbjudande där nya tekniska lösningar och hållbarhet står i centrum. Mitt initiala fokus kommer att ligga på att öka innovationstakten och etablera ett fullt integrerat erbjudande över kompetens- och landsgränser, säger Eric Johansson.



Eric Johansson efterträder Björn Lindeborg som är kvar inom Newsec som Senior Advisor.

Newsec på Branschguiden

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – erbjuder fastighetsägare, investerare och lokalanvändare ett helhetsutbud av tjänster inom rådgivning och förvaltning.



Newsec grundades 1994 och är idag ett partnerägt bolag med ca 2500 medarbetare fördelade på samtliga sju marknader i Norden och Baltikum. Tack vare stora volymer, lokal närvaro och bredd och djup inom många olika verksamhetsområden har Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa.



Sedan 2001 har Newsec två gånger per år gett ut Newsec Property Outlook, en översiktlig och kost...

Läs mer om Newsec på Branschguiden