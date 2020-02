Fatburen Bild: AMF Fastigheter

Epidemic Sound skapar nytt huvudkontor hos AMF

Bolag Musik-techföretaget Epidemic kommer att konsolidera sina två kontor till ett huvudkontor i AMF Fastigheters hus Fatburen under 2020-2021. Epidemic har sett en ökad efterfrågan på dess musik vilket har sporrat en snabb tillväxt i antalet anställda i Stockholm. Södra stationsområdets rykte för kreativitet och kultur gör Fatburen till en perfekt plats för Epidemic att fortsätta sin resa mot att ljudsätta världen.

Epidemic Sound (Epidemic), utsedd till det näst snabbast växande teknikföretag i Financial Times 2019 lista över Europas snabbast växande företag planerar att konsolidera företagets två Stockholmskontor och flytta till ett nytt huvudkontor på Fatburen.



I oktober 2019 flyttade Epidemic delar av sitt Stockholmsteam till Fatburen, som även rymmer andra kreativa företag såsom EA/Dice och Epic Games. Nu kommer Epidemic att flytta alla sina anställda i Stockholm till Södra stationsområdet, som genomgår en stark utveckling.



Det nya huvudkontoret kommer att innebära ökad yta, från cirka 2 700 kvadratmeter till cirka 6 000. Det skapar utrymme för ytterligare tillväxt såväl som spelningar, workshops och mötesplats för bolagets växande community av anställda, musik- och innehållskreatörer.



Flytten, som görs under 2020 till 2021, sker på grund av en ökad tillväxt av bolagets anställda. Sedan 2018 har bolaget ökat sin personalstyrka från 100 personer på Stockholmskontoret till 280 i dagsläget. Detta tack vare den ökade efterfrågan av bolagets musik.



“Vi är oerhört stolta över den kultur vi byggt på Epidemic och visste direkt att Fatburens kreativa hubb var den perfekta platsen att fortsätta utveckla den när vi växer snabbt. Under de senaste sex månaderna har Stockholmsteamet varit delade på två kontor och därför är vi glada att föra ihop alla på en så innovativ plats. Vi är spända på möjligheterna det kommer att erbjuda för att fortsätta att experimentera med hur vi kan driva framgången för våra världsberömda musik- och innehållskreatörer", säger Oscar Höglund, medgrundare och vd för Epidemic.



"Södra stationsområdet har blivit ett naturligt hem för många kreativa industrier. Därför känns det väldigt roligt att Epidemic väljer att flytta sitt huvudkontor till Fatburen. Deras fokus på skapande av musik och innehåll kommer att bli en fantastisk del av området och skapa mer liv, rörelse och idéer. Vi ser verkligen fram emot deras inflytt", säger Per Helgesson, marknadsområdeschef för AMF Fastigheter.



Epidemic finansieras av Creandum, EQT Mid-Market och Atwater Capital. Bolaget har kontor I nio större stöder över världen: Stockholm, New York City, Los Angeles, Hamburg, Amsterdam, Madrid, Helsingfors, Toronto och Sydney.

