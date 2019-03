Enspecta flyttar huvudkontoret till The Edge i Hyllie

Bild: Midroc

Publicerad den 12 Mars 2019

Enspecta flyttar huvudkontoret till The Edge.

tweet Skicka till e-post

Uthyrning Midroc har gjort klart med ytterligare en hyresgäst till The Edge i Hyllie. Om knappt ett år, i mars 2020, flyttar besiktningsföretaget Enspecta sitt huvudkontor till fastigheten.

Annons

Intresset för den strykjärnsformade fastigheten The Edge i Hyllie är fortsatt starkt. Besiktningsföretaget Enspecta kommer att flytta in på andra våningen i en 158 kvadratmeter stor lokal, och kommer ha möjlighet att expandera till 20 arbetsplatser, från dagens 13. När Enspecta valde var huvudkontoret skulle ligga i framtiden var närheten till Ringvägen och Hyllie station en avgörande faktor.

– The Edge passar vår verksamhet med såväl en modern fastighet med ett bra läge och goda kommunikationer. Vi befinner oss i en expansiv fas och planlösningen ger oss möjlighet att växa i lokalerna i takt med vi blir fler. Kontoret vill vi ska attrahera rätt personal samtidigt som det speglar vår verksamhet, säger Jonas Persson, vd för Enspecta.

– Det är roligt att vi får ytterligare ett huvudkontor till fastigheten, nu när Enspecta valt The Edge. Vi är extra glada att Enspecta i deras expansion flyttar till The Edge där vi möter deras behov med flexibla kontorslokaler, fastighetens utbud och läget. Vi märker en ökad efterfrågan på mindre och flexibla kontorslösningar, därför anpassar vi flera våningsplan för mindre lokaler. Samtidigt är det viktigt med ett kommunikativt bra läge, något vi kan erbjuda i The Edge, säger Maria Ekström, affärschef på Midroc.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Midroc Property Development på Branschguiden Midroc skapar platser och byggnader för människor som ser möjligheter. Bostäder och kontor, hotell och stadsdelar, kongresscenter och förskolor. Inspirerande platser med förutsättningar för människor att leva sina liv som de vill.



Människor som drivs av kärlek till något ser möjligheter. De ser en väg där andra ser en återvändsgränd. De ger allt för att uppnå flow, perfektion och sin vision. Om vi öppnar ögonen, låter oss inspireras och ser mer av det som gränsöverskridarna ser? Om vi väljer att omfamna människor som ser möjligheter? Det är vad Midroc menar med möjligheternas magi.



Bostäder

Midroc Properties gillar att vara nyskapande inom arkitektur och design för att du ska älska hur vi löser funktion... Läs mer om Midroc Property Development på Branschguiden

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF