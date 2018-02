En växande regions utmaningar och möjligheter

Besqab behåller utdelningen

Bolag Besqab sålde 48 bostäder under Q4 (65) och 292 under helåret (262). Efter en avvaktande höst menar Anette Frumerie att intresset återigen har ökat i inledningen av 2018.

Besqab behåller utdelningen om 6,50 kronor per aktie, vilket ger sex procents direktavkastning på gårdagens stängningskurs.