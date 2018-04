"En traumatisk upplevelse"

Bolag En omtumlade vecka avslutades med att den brottsmisstänkte Daniel Kindberg som vd för Östersundshem och lämnade bolaget. Efter att ha varit onåbar hela vecka har Daniel Kindberg nu kommenterat situationen.

Bild: Östersundshem

Under tisdagen briserade en bomb i såväl fastighetsbranschen som idrotts-Sverige när det meddelades att Östersundshems vd Daniel Kindberg - tillika ordförande för Östersunds FK - anhållits misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott.



Efter intensiva dagar - där även Peab länkats till härvan - valde Daniel Kindberg att lämna Östersundshem under fredagen.



Senare samma dag kommenterade han för första gången situationen under en presskonferens.



– 7.14 kom det in poliser där jag sov och ville ta in mig till förhör. Jag förhördes då från tisdag morgon till 16.41 på torsdag, då jag släpptes fri. Under tiden då som jag satt där i förhör så hade jag restriktioner och hade ingen möjlighet att kommunicera med omvärlden. Det var naturligtvis en traumatisk upplevelse. Det tror jag det är för dem flesta.



– Jag delgavs misstanke och jag kommer inte att beröra det, det råder förundersökningssekretess. Vi får se vad åklagarens utredning ger. Vad den ger och om det blir en eventuell rättegång. Omständigheterna kring anklagelsen är jag förhindrad att beskriva och berätta om. Som en konsekvens av den situationen som jag har försatt mig i sa jag upp mig från mitt ordinarie jobb.



Daniel Kindberg vill inte svara på frågan om han ser sig själv som skyldig eller oskyldig.



– Jag kan inte kommentera det på det sättet, det går inte. Jag har definitivt hamnat i en olämplig situation, helt klart.



Daniel Kindberg har tagit time out från rollen som ordförande för Östersunds FK.

