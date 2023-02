Sverker Källgården. Bild: Cibus

En osäker värld – men tillförsikt framåt för Cibus

Bolag – De kommande två åren kommer att vara tuffa för många fastighetsägare. Detta kan ge upphov till intressanta affärsmöjligheter, skriver vd Sverker Källgården i bolagets bokslut.

Marknadsvärdet på Cibus Nordic Real Estates fastigheter ökade, liksom driftnettot, medan ränteteckningsgraden gick ner från 3,6 till 2,5.



Oktober - december 2022 (jämfört med oktober - december 2021)

Hyresintäkter uppgick till 28 270 TEUR (21 585)

Driftnettot uppgick till 26 492 TEUR (20 375)

Förvaltningsresultatet uppgick till 12 404 TEUR (12 801). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 13 967 TEUR

Periodens resultat uppgick till -10 568 TEUR (16 444) vilket motsvarar -0,23 EUR (0,38) per aktie

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till -24 517 TEUR (6 280)



Januari - december 2022 (jämfört med januari - december 2021)



Hyresintäkter uppgick till 106 722 TEUR (81 058)

Driftnettot uppgick till 99 607 TEUR (76 326)

Förvaltningsresultatet uppgick till 55 182 TEUR (47 741). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 60 494 TEUR

Periodens resultat uppgick till 79 990 TEUR (51 370) vilket motsvarar 1,66 EUR (1,25) per aktie

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 28 143 TEUR (10 644)

EPRA NRV uppgick till 710 125 TEUR (591 402) vilket motsvarar 14,7 EUR (13,4) per aktie



Styrelsen ämnar föreslå årsstämman 2023 en utdelning om 0,90 EUR (0,99) per aktie fördelat på 12 utbetalningstillfällen.

