Emrahus och Hemfosa tecknar avtal om LSS-boenden

Bygg/Arkitektur Emrahus och Hemfosa tecknar avtal om två nya LSS-boenden, ett i Karlstad och ett i Örebro.

För Hemfosa är det nionde och tionde LSS-boendena som de tar över från Emrahus.

– Hemfosa är en duktig förvaltare som delar våra värderingar om att det är sluthyresgästen som är den viktigaste. Vi bygger alltid våra boenden som passivhus det miljöperspektivet är viktigt även för Hemfosa. Det känns tryggt med någon som kompletterar oss med en kunnig förvaltning, säger Emrahus vd Robin Berkhuizen.



Boendena i Karlstad och Örebro är just nu under byggnation och Hemfosa tillträder senare under 2020 när de står klara. I Örebro blir detta det tredje boendet som Emrahus bygger och Hemfosa tar över.

