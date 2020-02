Emrahus nya LSS-boende. Bild: Emrahus

Emrahus nya LSS-boende – med inspiration från mjölkpaket

Bolag Emrahus, som bygger energisnåla LSS-boenden, har ett par typhus för olika typer av tomter eller områden. Men de saknade ett som passade bra in i stadsmiljö och gick att placera på mindre tomter. Det nya typhuset som är framtaget för just små eller centrala tomter är baserat på inget mindre än fyra mjölkpaket.

Emrahus har byggt elva LSS-boenden från Lund i söder till Gävle i norr. Ytterligare 12 är i olika faser av projektering eller bygg just nu. Den största utmaningen är att hitta tomter som är tillräckligt stora och som ligger centralt. De fyra typhus som Emrahus har är alla oerhört genomarbetade. I flera år har de filat på detaljerna invändigt. De har jobbat på att intryckssanera och göra lägenheterna så hemlika som möjligt genom att t.ex. rensa bort institutionella markörer och använda gedigna och fina material.



Med det nya typhuset ville man göra detta även exteriört. Det ska se ut som vilket radhus som helst. Emrahus vd, Robin Berkhuizen, fick inspiration från fyra mjölkpaket.



– Jag satt i köket och fick någon slags snilleblixt. Sedan var jag uppe och ritade hela natten, jag var helt i extas. Nästa morgon radade jag upp fyra mjölkpaket tillsammans med skissen på kontoret och visade för min kollega Paula och sa att "såhär ska det se ut", säger han.



Tanken bakom typhuset är att det ska se ut som en radhuslänga och gå att placera ända fram vid gatan, som ett gathus. På så sätt passar det bra in i stadsmiljö. Man ville också definiera varje huskropp med ett sadeltak så att det blir ett lite nättare intryck. Huset är slimmat och rent, och all rör som annars sticker upp ur taket är dolda i en lång skorsten, eller "flärpen" på toppen av mjölkpaketet om man ska gå tillbaks till inspirationen.



På fasaden går det att få olika material, för att det ska passa in i alla miljöer. Det går att ha en kappa som löper över taket och sidorna. Man kan välja på tegel, schiffer eller, om man vill bygga Sveriges häftigaste byggnad enligt Robin Berkhuiz själv – solceller. Huset kan byggas som certifierat passivhus eller Miljöbyggnad guld.



Invändigt är det sig likt övriga typhus som Emrahus har. Lägenheterna ser likadana ut med kök/allrum som har öppen planlösning, sovrum och badrum. Planlösningen är framtagen tillsammans med experter, så som psykologen Bo Hejlskov Elvén, och lägenheterna har utökad tillgänglighet. Men det har också lagt ett stort fokus på att göra dem kognitivt tillgängliga. I korridoren som löper längst baksidan av huset är det franska balkonger för att släppa in mycket ljus.



Emrahus hoppas att komma in i stadsmiljön med detta typhus.

– Alla gillar ju att bo olika. Vissa vill bo på landet, vissa mitt i stan. Det gäller även dem inom LSS, säger Robin Berkhuizen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

