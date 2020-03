Exempelbild på hur boendet kan komma att se ut. Detta är från en lägenhet i Lund. Bild: Emrahus

Emrahus bygger LSS-boende – K2A köper

Transaktioner K2A har tecknat avtal om att köpa ett LSS-boende i Bräkne-Hoby, Ronneby. Emrahus uppför projektet och K2A tillträder vid färdigställande, som är planerat till Q3 2021. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 23 miljoner kronor.

Gruppboendet, med sex lägenheter, kommer att byggas som ett passivhus av Emrahus som specialiserar sig på just kloka och schyssta LSS-bostäder. Bygglov finns att uppföra detta i Bräkne-Hoby där Emrahus fått mark via kommunal tomttilldelning. Kommunen har även planer på att det ska byggas andra bostäder i området. Under våren 2021 beräknas inflyttning i boendet som ska drivas av Stenåsa Omsorg. Robin Berkhuizen, vd på Emrahus, ser mycket positivt på samarbetet.



– Vi är jätteglada över vårt första projekt tillsammans med Stenåsa Omsorg, det ska bli spännande. De är verkligen engagerade och drivna. De brinner starkt för LSS-frågan, säger han.



Från början är det dock en grupp föräldrar som har varit drivande i frågan om ett nytt boende. De har alla barn med funktionsnedsättningar och har börjat planera för sina barns flytt, som nu kommer att få bo tillsammans. Därför är det redan fyra personer som anmält intresse om att få bo på boendet.



– Det känns fantastiskt med ett så genomtänkt hus och att veta att vi från dag ett kan köra igång vår verksamhet och lägga all fokus på den. Det har bara varit positiv respons så det ska bli väldigt roligt att komma igång, säger Jennie Lewén på Stenåsa Omsorg.



När boendet står klart är det K2A som kommer att äga förvalta fastigheten. Emrahus har tidigare överlåtit ett LSS-boende i Gävle till K2A.

– Det är roligt att inom kort tid genomföra vårt andra förvärv av ytterligare ett LSS-boende med högsta tänkbara standard från Emrahus. Vi välkomnar Stenåsa som hyresgäst och gläds åt att de redan idag har boende som är redo att flytta in i dessa bostäder, säger Karl Vahlund, transaktionschef på K2A.



Emrahus kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder bolaget med den underliggande fastigheten efter färdigställt projekt vilket är planerat till tredje kvartalet 2021. K2A kommer att erlägga betalningen i samband med tillträdet och avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.



På fastigheten kommer Emrahus bygga ett certifierat passivhus med ett LSS-boende med sex lägenheter och en uthyrningsbar area om 505 kvadratmeter. Hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 1,4 miljoner kronor på årsbasis.



– Detta kommer att bli ett modernt LSS-boende med mycket hög standard. Genom passivhuskonceptets två grundprinciper, minimering av värmeförluster och optimering av värmevinster, kompletterar denna samhällsfastighet vår hållbara fastighetsportfölj på ett bra sätt, säger Johan Knaust, vd för K2A.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

