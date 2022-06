Jakob Fyrberg. Bild: Emilshus

Emilshus till börsen

Bolag Emilshus noterar sina stamaktier på Nasdaq Stockholm. Inga aktier säljs i erbjudandet, som värderar bolaget till 1 860 miljoner kronor pre money.

Planerad första dag för handel är den 13 juni 2022.



Erbjudandet uppgår till ett belopp om högst 756 mkr (inklusive övertilldelning) och utgörs endast av nyemitterade stamaktier av serie B.



Teckningskursen i erbjudandet har fastställts till 28 kronor.



Bolagets preferensaktier, som idag handlas på Nasdaq First North Premier, kommer att noteras på Nasdaq Stockholm i samband med noteringen av B-aktierna.



Förutsatt att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo medför erbjudandet en utspädning om 23,7 procent av det totala antalet aktier och 12,4 procent av det totala antalet röster i bolaget.



Tre miljoner B-aktier som omfattas av erbjudandet avser övertilldelning.



Ett antal svenska och internationella institutionella investerare ("Cornerstoneinvestere") har tillsammans med de nuvarande ägarna Sagax och NP3 Fastigheter, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna 20,4 miljoner B-aktier i erbjudandet till teckningskursen 28 kronor per B-aktie motsvarande ett totalt belopp om cirka 571 miljoner kronor och cirka 76 procent av erbjudandet förutsatt att det fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.



Johan Ericsson, styrelseordförande i Emilshus:

– Stärkta av det stora intresse vi mött från investerare och befintliga ägare som vi har med oss som cornerstoneinvesterare i erbjudandet som nu genomförs, kommer Emilshus att fortsätta sin tillväxtresa med fokus på en stabil och hållbar lönsamhet. Med ett tydligt entreprenörskap och affärsmässigt driv i kombination med en stark lokal förankring ser jag alla möjligheter för Emilshus att växla upp verksamheten ytterligare.



Jakob Fyrberg, vd på Emilshus:

– Emilshus affärsidé med utgångspunkt i småländsk företagskultur och stark lokal förvaltning har visat sig framgångsrik. Idag har vi ett högavkastande fastighetsbestånd med förutsägbara och stabila kassaflöden, en bred hyresgästbas och hyresavtal med långa löptider. Vi ska fortsätta driva vår långsiktiga och lönsamma tillväxt och den geografiska expansion vi påbörjade under 2022. Med ett gediget fastighetskunnande i organisationen, en stark ägarbas och ökad finansiell beredskap kommer Emilshus vara väl rustat för detta.



Bakgrund och motiv:

"En ägarspridning genom en nyemission av B-aktier breddar Bolagets aktieägarbas och en samtida notering av Emilshus B-aktier och preferensaktier ökar Emilshus finansiella beredskap och effektiviteten i den långsiktiga kapitalförsörjningen, vilket främjar Emilshus fortsatta tillväxt och utveckling. Noteringen förväntas även öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet och stärka Emilshus i dialogen med befintliga och framtida intressenter.

Bolaget avser vidare att använda nettolikviden från Erbjudandet (inklusive, om tillämpligt, Övertilldelningsoptionen) för att finansiera fortsatt tillväxt genom fastighetsinvesteringar i enlighet med Bolagets affärsidé och strategi."

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen