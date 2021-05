Bild: Emilshus

Emilshus tar hållbarhet ett steg längre – med vindkraft från Bixia

Bolag För fastighetsbolaget Emilshus, med kommersiella fastigheter i Småland, är det viktigt att stötta det lokala näringslivet och att jobba hållbart. Därför har man nu tecknat avtal med elbolaget Bixia som innebär att företagets el köps in från två lokala vindkraftsparker. Dessutom erbjuds Emilshus hyresgäster ett förmånligt och hållbart elavtal med Bixia.

Per den 31 mars 2021 uppgick det totala fastighetsinnehavet till en uthyrningsbar yta om cirka 370 000 kvadratmeter fördelade på 70 fastigheter, samtliga i Småland. Fastighetsbolaget Emilshus befinner sig i en stark expansion och nyligen förvärvades ytterligare 17 kommersiella fastigheter på sammanlagt 82 000 kvadratmeter i Växjö som tillträds under 2021-2022.



– Vi verkar lokalt och för oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av näringslivet här i Småland. Därför känns samarbetet med Bixia självklart då de också är ett lokalt företag som dessutom köper in sin el direkt från små lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter, säger Lisa Johansson, Hållbarhetsansvarig på Emilshus.



Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till Emilshus totala elbehov produceras av de två lokala vindkraftparkerna; Erikshester Vindpark i Vetlanda och Linnérs Vindbruk i Växjö. För varje kilowattimme som fastighetsbolaget använder går en del av pengarna tillbaka till producenten. På det sättet gynnas de lokala elproducenterna som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi. Avtalet ger inte bara elkunden ett trovärdigt miljövärde utan bidrar också till att elproducenten ökar sina affärsmöjligheter.



En viktig del i Emilshus hållbarhetsarbete handlar om energieffektivisering av företagets fastigheter. Att företagets elleveranser nu både är förnybara och lokala gör skillnad både för klimatet och det lokala näringslivet. Avtalet med Bixia innebär också att Emilshus hyresgäster erbjuds ett hållbart och förmånligt elavtal.

