Vy över Jönköping, ett av Emilshus förvaltningsområden. Bild: Emilshus

Emilshus ökar förvaltningsresultatet men föreslår ingen utdelning

Bolag Fastighetsbolaget Emilshus redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning, vilket är i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

– Det jag skrev i vd-kommentaren i årsredovisningen för 2019 gäller fortfarande. Emilshus affärsidé med fokus på högavkastande kommersiella fastigheter i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga är oförändrad. Bolaget grundades utifrån vetskapen att fastighetsägande fungerar bäst när det sker med en stark lokal förankring. Kännedom om orten, hyresgästerna och de lokala villkoren ger bäst förutsättningar att tillhandahålla bra lokallösningar. På så sätt utvecklas ett sunt och hållbart fastighetsbolag, skriver vd Jakob Fyrberg.



2024 är Emilshus sjätte verksamhetsår och bolagets utvecklingen under dessa stundtals utmanande år har kännetecknats av en kontinuerlig tillväxt. Verksamhetsåret 2024 var ett starkt år för Emilshus med tillväxt genom flera fastighetsförvärv och intäktsgivande projektverksamhet. Man har velat rikta extra fokus på att stärka bolagets finansiering inom ramen för givna riskbegränsningar.



– Emilshus tillväxtresa fortsätter utan att släppa fokus på lönsamhet och finansiell stabilitet. Vi står såväl operativt som finansiellt väl rustade inför 2025, vilket bland annat illustreras av att Emilshus förvaltningsresultat för helåret 2025 prognosticeras att uppgå till 365 miljoner kronor, säger Jakob Fyrberg i vd-kommentaren till rapporten.



Under 2024 uppgick hyresintäkterna till 181 miljoner kronor (147), vilket är en ökning med 23,1 procent mot föregående år. Driftnettot ökade med 27,2 procent mot föregående år och landade på 145 miljoner kronor (114), medan förvaltningsresultatet hamnade på 85 miljoner kronor (57). Det är en ökning med 49,1 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 3 miljoner kronor (0) och orealiserade till 124 miljoner kronor (-43). Realiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -12 miljoner kronor (-10), medan orealiserade uppgick till -25 miljoner kronor (-102).



Resultatet efter skatt blev 122 miljoner kronor (-44) och resultat per aktie uppgick till 0,98 kronor (-0,57). Styrelsen föreslår att ingen utdelning på stamaktier lämnas för verksamhetsåret 2024. Vidare föreslår styrelsen en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per preferensaktie.



Substansvärde per aktie är 30,60 kronor (27,32).

