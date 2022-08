Emelie Mannheimer. Bild: United Spaces

Emelie Mannheimer blir ny vd för United Spaces

Bolag Castellum-ägda coworkingbolaget United Spaces rekryterar Emelie Mannheimer som ny vd. Hon ansluter från Tengbom där hon senast haft rollen som COO.

Efter en omfattande rekryteringsprocess, står det nu klart att Emelie Mannheimer blir coworking-företaget United Spaces nya vd. Hon kommer närmast från rollen som COO på Tengbom Arkitekter.

– Med Emelie ombord får vi en stark, meriterad och skicklig ledare med stor kunskap och erfarenhet inom tjänste- och affärsutveckling, bolagsbyggande, sälj och marknadsfrågor. Hon är helt rätt person att fortsätta utveckla United Spaces, som är en viktig del av Castellums totala kunderbjudande. Därför är jag både glad och stolt över att vi lyckats få till den här rekryteringen, säger Ulrica Sjöswärd, styrelseordförande i United Spaces.



Sedan 2014 har Emelie Mannheimer varit på Tengbom Arkitekter, de första åren som marknads- och kommunikationschef, då hon även var en av finalisterna i Årets Marknadschef 2018, därefter som COO. Dessförinnan var hon COO på kommunikationsbyrån Springtime och är utbildad jurist.

– Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att leda och utveckla United Spaces tillsammans med alla fantastiska medarbetare och kunder. Att få möjligheten att gå in i branschen under en tid då kontorets framtid håller på att omdefinieras känns otroligt spännande. United Spaces har, med sina 20 år i branschen, en unik erfarenhet och kunskap. Att få bidra till att utveckla kompetenta medarbetare under ett starkt varumärke och få företräda en kundorienterad organisation har alltid varit en viktig drivkraft för mig, säger Emelie Mannheimer.



Emelie Mannheimer tillträder sin nya roll i december 2022 och ersätter då Yvonne Sörensen Björud som varit vd för United Spaces sedan 2019 och nu går i pension i samband med tillträdet.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

